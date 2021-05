Karmen a lansat piesa ”Static”. ”Îmi era dor să cânt în limba română”

Karmen începe colaborarea cu MediaPro Music & Universal Music România, casele de discuri alături de care a lansat o nouă piesă în limba română, după mai mulţi ani în care a cântat doar melodii în limba engleză. „Static” este o piesă pop cu un ritm captivant și un mesaj profund.

Piesa a fost scrisă de Alex Pelin, care a lucrat și la muzică alături de Vlad Lucan, cel din urmă ocupându-se și de producție. Atât Alex Pelin, cât si Vlad Lucan sunt colaboratori la majoritatea pieselor lui Karmen.

În această piesă, Karmen cântă despre un moment de impas, dar definitoriu într-o relație de iubire. Mai precis, în cântec se vorbește despre decizia pe care un cuplu o are de luat: fie lucrează împreună să salveze relația, fie se dau bătuți: „Cu noi ce facem? Cum rămâne cu noi? Ideal ar fi amândoi / Integral, nu jumătăți, nu izolați, nu război”.

Mai mult, dacă răspunsul la întrebarea „Mai salvăm iubirea asta?” este „Da”, atunci va fi nevoie de multă grijă și perseverență, pentru că: „Sunt cioburi pe jos, (...) Sunt cioburi de vise în culori pe covor”.

„Piesa Static pentru mine a fost un challenge prin care am reușit să ies din zona mea de confort. La acest proiect am lucrat cu sufletul, nu cu mintea, încercând să mă transpun în versurile piesei. Chiar mi-era dor să cânt în limba română. Hope you like it!", a declarat Karmen.







Videoclipul o are în prim-plan pe Karmen și a fost realizat de BMABID, în regia Ralucăi Netca și cu Alex Chițu drept DoP. Cadrele alternează, fiind filmate la plaja Vadu și Corbu, și o surprind pe Karmen în diferite ipostaze cu subînțeles. Imaginea duală a lui Karmen evidențiază cele două puncte de vedere într-o relație, când o persoană conștientizeză că relația de iubire se află în risc și încearcă să o salveze, iar cealaltă alege să ignore problemele.

Invitată în această dimineață la radio Kiss FM, Karmen a oferit un interviu, în care a spus, printre altele, de ce nu cântă manele, la fel ca tatăl său Adrian Minune (Simionescu).

”Nu cânt manele, pentru că nu pot. Un program de 45 de minute sau să-ți cânt la nuntă sigur n-aș putea”, a răspuns cântăreața.

Legat de piesa ”Static”, Karmen a mai adăugat câteva explicații referitoare la mesaj:

”Eu îi zic ”stare”, pentru că la finalul piesei rămâi cu ceva, rămâi cu un filing și atunci filingul acela este super static pentru că te face să te gândești la tot ceea ce ai auzit în piesă. Cumva e vorba despre o relație, dar noi în clip am încercat să transpunem totul într-un mod foarte personal, ca și cum tu te-ai despărți de tine, încercând să lași tot ce a fost mai greu și mai urât”

Sursă foto: Instagram/ karmen

