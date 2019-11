Killa Fonic, colaborare neașteptată cu NANE pentru piesa „HAOLO”

După colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima dată no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lansează împreună cu NANE piesa „HAOLO”.



Nu este pentru prima dată când Killa Fonic și NANE lucrează împreună la o piesă, amândoi s-au implicat atât în partea de text, cât și în sound, împreună cu producătorul Global Records 911 - Alex Ghinea, care a asigurat și producția melodiei.

În ceea ce privește videoclipul, acesta a fost regizat de Raluca Netca, de imagine s-a ocupat Alex Chițu, iar producția e semnată de Loops Production.

“Îmi doream să colaborez cu NANE, pentru că nu ne-am mai întâlnit de zece luni, iar noi suntem ca frații. Nu ne-am sincronizat cu timpul, dar eu am făcut piesa gândindu-mă că ulterior i-o voi propune. A venit, <<a sărit>> pe melodie, și așa a ieșit <<HAOLO>>. La filmări a fost fun și terapeutic. Am distrus televizoare, uși, frigidere, parbrize… ne-am distrat foarte tare.

Când am ajuns acasă, îmi doream să mă fi întors pe set, să mai sparg niște chestii. Chimia pe care o am cu NANE se manifestă și pe set mereu, e un vibe aparte … știți frăția dintre Method Man și Redman? Vorbeam și cu Alex Chitu, DOP-ul clipului, și mi-a povestit că la un moment dat s-a oprit în mijlocul camerei și nu-i venea să creadă ce se întâmplă. Era o nebunie organizată, unde totul mergea fluid. Asta am simțit și eu, datorită chimiei mișto dintre mine, NANE, Raluca Netca și Alex Chițu”, a declarat Killa Fonic.

Killa Fonic este un artist cu un stil inconfundabil, cu piese cu versuri brutal de sincere și clipuri de o expresivitate aparte, cu influențe noir. Colaborarea inedită cu Carla’s Dreams, pentru piesa Bambolina, le-a adus artiștilor peste 8,4 milioane de vizualizări pe YouTube.