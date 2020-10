Lansată exclusiv la radio, piesa „Insula” - The Motans feat. EMAA este una dintre preferatele publicului

În urmă cu doar câteva zile, The Motans și EMAA le-au făcut o surpriză fanilor și au lansat, exclusiv pe radio, piesa Insula, o baladă ca o adiere, care a intrat imediat în top 10, putând fi ascultată la cele mai importante radiouri din țară. Astfel, noul single se aude pe radio cu două săptămâni înainte să devină disponibil pe platformele digitale și pe YouTube. La scurt timp de la lansare, Insula este și în top 10 Shazam România și ocupă locul 5 în acest moment.

Pe 22 octombrie, piesa va fi lansată în mediul digital, exclusiv pe YouTube Music și, la scurt timp după, va fi lansat și videoclipul oficial pe YouTube, iar balada va fi disponibilă pe toate magazinele digitale.

“Insula este, într-adevăr, una dintre cele mai frumoase balade pe care le-am auzit în ultima vreme. Am fost foarte încântată când a venit propunerea colaborării și a fost prima dată când nu am simțit nevoia de a schimba ceva. Ideea piesei în sine e cumva înrădăcinată în fiecare dintre noi, scopul real, poate inconștient, fiind acela de a găsi cea mai potrivită jumătate, cu care am putea lejer fugi în lume, fără nimeni altcineva. Insula liniștește și induce că nimic nu e imposibil”, a declarat EMAA.

EMAA este o artistă complexă, a început să scrie poezie și proză în liceu și, în timp, a încercat să le transpună în piese. Acesta este și motivul pentru care se concentrează întotdeauna pe modul în care este spusă povestea atunci când interpretează. Cântă, scrie, desenează, înoată, face alpinism și este dependentă de oameni dragi, de iubirea pe care o primește din partea lor, și își dorește să poată cânta mereu și să nu rămână fără imaginație.

