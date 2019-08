Latino lover-ul Jorge Gonzalez încearcă să ne cucerească vara aceasta și lansează „Leon”

Jorge Gonzalez, latino lover-ul care a cucerit Spania în cadrul concursului “La Voz”, lansează “Leon”, o piesă cu ritmuri caliente, plină de pasiune, ce este însoțită de un clip senzual, regizat de SAN.

„Sunt super fericit că am lansat #Leon! Împreună cu echipa mea am decis să încercăm o abordare nouă atât din punct de vedere muzical, cât și al styling-ului... Totul a pornit mai mult dintr-o joacă, dar rezultatul ne-a motivat să continuăm pe această cale.

Pentru single am lucrat cu Wolf, producător care a colaborat cu mai mulți artiști internaționali și mulțumesc Cat Music Spain pentru sprijin și propunere. Piesa se află deja pe locul 50 în iTunes Top 200 Tracks Spain Pop Chart și urcă din ce în ce mai mult”, declară Jorge Gonzalez.

Artist Cât Music Spain și participant în cadrul Vină del Măr 2018, Jorge Gonzalez a reprezentat Spania la Cerbul de Aur 2018. Vara trecută, artistul a lansat un featuring cu Mirella Cesa, single-ul și videoclipul “Esta Noche”.

Clipul filmat în Miami este regizat de Alex Ceaușu, iar piesa, compusă de Theea Miculescu și Mirella Cesa, îmbină reggaeton-ul suave cu "andi pop", stilul muzical care a consacrat-o pe Mirella.

Single-ul a fost difuzat în premieră cu o zi înainte de lansarea oficială, în 12 țări printre care Columbia, Mexico, Chile, Argentina, Ecuador și Republica Dominicană, de către Los 40 Global Show, prezentat de Tony Aguilar, și s-a menținut într-o continuă ascensiune în topurile radio.

Carismaticul Jorge Gonzalez a luat cu asalt Spania odată cu participarea în cadrul emisiunii “La Voz” (Vocea Spaniei), unde s-a clasat pe locul 2 în finală. Primul lui single, “Diquelame”, a primit discul de aur, un succes care s-a concretizat în aproape 100 de concerte într-un timp scurt.

De-a lungul timpului, Jorge Gonzalez a avut numeroase apariții și interpretări live remarcabile, încă de la 17 ani. Varianta lui pentru piesa “Lucia” a stârnit numeroase reacții, iar artiștii că Alejandro Sanz și Joan Manuel Serrat l-au felicitat pentru interpretare.

În 2015, Jorge a făcut parte din juriul emisiunii de talente pentru copii – “Pequeños gigantes”, iar în 2016 a participat alături de familia să în cadrul reality-show-ulului “Gipsy Kings”. Tot în 2016, artistul a lansat “Tu Boquita”, single de a generat peste 5.000.000 de vizualzari pe YouTube.