Laura Bretan lansează albumul World I See cu MediaPro Music & Universal Music România

Laura Bretan se pregăteşte de prezentarea publică a albumului “World I See”, pe care îl va lansa anul acesta alături de casele de discuri MediaPro Music & Universal Music România.

Laura Bretan, una dintre cele mai promiţătoare artiste ale noii generaţii, dar şi vocea care a cucerit emisiuni precum Românii au talent și America’s Got Talent, va lansa prima mare producţie de anul acesta. E vorba despre un material discografic care va include piese care au consacrat-o în domeniul pop, de la Dear Father (participare Eurovision), la Adagio, de Albinoni, dar şi multe piese noi, originale, unele compuse chiar de tânăra artistă.

Albumul „World I See” este o producţie internaţională, realizată cu artişti (compozitori, textieri, producători şi solişti) din Statele Unite, Canada, Belgia, Italia, Norvegia şi Israel. Toată munca a fost coordonată de producătorul israelian Giora Linenberg, care a colaborat de-a lungul timpului şi cu Lara Fabian.

Primul single de pe albumul „World I See” se numeşte „Believe” şi va fi lansat peste o săptămână, fiind o colaborare cu un grup de artişti cunoscuţi la nivel mondial.

Cine este Laura Bretan

Laura Bretan este o soprană adolescentă de renume internațional, finalistă a emisiunii concurs America's Got Talent în 2016 și câștigătoarea show-ului Românii au talent din același an. De la arii de operă cunoscute la balade clasice, interpretările Laurei captivează publicul, impresionând prin emoția transmisă. De-a lungul timpului, Laura a colaborat live cu artişti precum David Foster, Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micaleff, Trisha Yearwood, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și Michael Bolton.

Laura este implicată şi în foarte multe acţiuni sociale, având la activ o bogată activitate de binefacere şi filantropie (Gala Gateway for Cancer Research, gala The Happy Hearts Foundation, gala The Parachute, din Toronto, Canada, evenimentul The Shrine Hospital, organizat de Arts4kids, gala aniversară Project Harmony la Opera Omaha etc.)

Universal Music Romania este parte a Universal Music Group, cea mai mare casă de discuri din lume. Universal Music România şi-a câştigat poziția de lider de piaţă încă de la înfiinţare, în 2006, datorită strategiei sale inovatoare.

O divizie a Universal Music România, MediaPro Music este o casă de discuri de top din România, înfiinţată în urmă cu peste două decenii, ce deţine un catalog local important, incluzând peste 5.000 de piese. Cu zeci de artişti de top, albume de succes şi premii muzicale, sute de hituri şi concerte, MediaPro Music este una dintre cele mai importante prezente din industria muzicală locală.

Fotografii: Getty Images

