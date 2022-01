Legătura neștiută pe care Carmen de la Sălciua o are cu unul dintre cei mai buni saxofoniști din România

Carmen de la Sălciua nu este doar o artistă desăvârșită, ci și o adevărată descoperitoare de talente! Vedeta are o legătură cu totul specială cu Nelu Popa, considerat unul dintre cei mai talentați saxofoniști din România.

Carmen l-a cooptat în trupa cu care merge la evenimente prin țară, fiind fascinată de felul în care mânuiește instrumentul muzical în vogă la petrecerile din România în ultimii ani. Nelu Popa, prietenul și colegul lui Carmen de la Sălciua, cântă de la vârsta de 9 ani. În copilărie și-a dat seama că este făcut pentru muzică, saxofonul fiind instrumentul care l-a cucerit cel mai tare, cu ajutorul căruia astăzi reușește să cucerească publicul.

„La vârsta de 9 ani am început să cânt la fluier, după am început să învăț tainele saxofonului. Nu a durat foarte mult timp și am ajuns la concursuri în faza națională, unde am luat premiul 1 la vârsta de 11 ani, alături de orchestra Arieșul din cadrul Școlii Generale din Câmpeni, condusă de domnul profesor Badau Gheorghe, locul de unde au plecat mulți instrumentiști de mare valoare", își începe povestea Nelu Popa.

Nelu și-a încercat de mai multe ori norocul și și-a dorit foarte tare să fie vizibil, iar persoana care l-a ajutat din plin în acest sens a fost Carmen de la Sălciua. „E bine să ai alături de tine oameni cu o energie pozitivă. Am avut norocul să întâlnesc oameni ce mi-au fost alături. Am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Cel mai mare impact asupra mea l-a avut Carmen de la Sălciua. Mi-a plăcut întotdeauna felul ei de a fi, respectul pe care îl are pentru publicul lui, seriozitatea cu care își tratează meseria de artist. M-am lansat în muzică alături de ea. Am început să studiem împreună. A fost foarte greu la început, nu aveam bani să mergem în studiouri, să inregistram piese și să demonstrăm că suntem talentați. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit”, a spus Nelu Popa.

„Îmi amintesc că orice bănuț pe care il câștigam la petreceri mai micuțe și locale îi investeam în clipuri și în melodii. Au fost vremuri grele, dar ne-au ajutat la dezvoltarea noastră ca artisti. A meritat tot efortul depus de-a lungul anilor! Pe această cale țin să-i mulțumesc lui Carmen pentru toată încrederea acordată. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce am reușit să construim impreună în cariera muzicală”, a completat acesta.

Carmen de la Sălciua are numai cuvinte de laudă la adresa formației Sonic, din care face parte și Nelu Popa: „Cu voi am petrecut mai mult decât cu propria familie! Am făcut lucruri frumoase, împreuna am gustat din succesul absolut, dar am avut parte și de momente tensionate! Și uită-ne aici, mai uniți ca niciodată! Întotdeauna voi rămâne aici, în mijlocul vostru, indiferent dacă barca s-ar clătina uneori”.

foto: PR

