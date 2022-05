Liviu Teodorescu a lansat piesa „Tot eu”

Liviu Teodorescu, asa cum nu l-ai mai ascultat pana acum. „Tot eu” este cea mai nouă piesă a unuia dintre cei mai talentați și versatili artiști din România.

L-ai ascultat cântând balade pop, emoționante, de dragoste, ai fredonat melodii ca „Fanele”, „Muzele” sau „Mi-ai pus ceva în pahar”, iar acum a sosit momentul să descoperi noua sa latură. Tot el a compus și melodia aceasta.

„«Tot eu» este o piesă statement pentru mine, este fix felul în care mă percep eu ca artist. Sunt motorul muzicii mele și am vrut să exprim asta într-o piesă. Refrenul e super catchy și sper să rămână agățat în urechile oamenilor. Am stat cu piesa asta mult timp în studio, neștiind dacă este ok să o scot. Mi-era teamă de reacția oamenilor la faptul că o dau cu totul altfel pe piesa asta. Dar, dacă nu îți asumi și nu riști, nu poți câștiga, nu?”, a declarat Liviu Teodorescu.

Videoclipul, regizat de Ionuț Trandafir și produs de Arkomo, avându-l drept D.o.P. pe Alexandru Mureșan, îl regăsește pe Liviu într-un mediu pe care îl controleaza 100%, la butoane, într-un studio creat special pentru filmare.