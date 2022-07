Liviu Teodorescu lansează LiTe Moments vol. 5 și prima piesă: „Ce ne facem?”

LiTe Moments a ajuns la al cincilea volum, al cincilea an în care Liviu Teodorescu lansează proiectul său de suflet, care cuprinde o colecție de trei piese personale și speciale.

Prima piesă lansată de pe volumul 5 al LiTe Moments, „Ce ne facem?”, este o piesă de dragoste marca Liviu Teodorescu, care vorbește despre momentul în care în care „te iubesc” ajunge să însemne doar două vorbe în vânt și situația capricioasă în care doi oameni se află după o relație de dragoste.

Piesele cuprinse pe noul volum LiTe Moments sunt compuse și scrise de Liviu Teodorescu, iar mix & master-ul de Max Kissaru. Videoclipul, realizat de Ionuț Trandafir și Alexandru Mureșan, aduce un element de noutate proiectului și este realizat sub forma unui behind the scenes în care echipa de filmare este una inedită.

