Lora a lansat piesa „Emilian”. „Să ajungă la voi energia asta dulce și senzuală a fetei îndrăgostite”

Lora și-a bucurat fanii cu o piesă specială, lansată împreună cu noul ei label MusicON. „Emilian” este melodia la care a lucrat cu solistul cu același nume.

Videoclipul piesei „Emilian” a fost regizat de Claudiu Stan după un scenariu gândit de Lora: două găști, una de fete și una de băieți încearcă să câștige terenul sportiv pentru ei.

„Sunt fericită că, în calitate de proaspăt artist independent, cu propriul meu label am lansat un prim single la care m-am super distrat când am scris. Să ajungă la voi energia asta dulce și senzuală a fetei îndrăgostite de „Emilian”. Mulțumesc Doc, Gabi, Emilian, super gaşcă alături de care am scris piesa asta râzând, dansând… o energie pe care să n-o uităm niciodată. Daaaans şi hai cu „Emilian” în playlist”, a mărturisit solista care dansează destul de mult în noul videoclip în care apar câțiva dansatori de top. Din păcate lipsește din videoclip chiar Emilian, însă i se poate auzi vocea specială cu care și-a cucerit fanele.

„Ceva fin și fresh de la draga mea cea mai dragă”,

„M-am pus pe dans așa de dimineață. Bombiță piesa, felicitări Lora”,



„Ești incredibilă, femeie!,

„Piesaaaa aia de vară. Felicitări, inimă!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.



Sursă foto: Instagram/ Lora



Vezi și: Share în bucate cu Alex Petricean - Desert cu fructe de pădure, caise și ciocolată albă