Loredana celebrează 20 de ani de Agurida printr-un concert eveniment la Sala Palatului – Agurida XX

Loredana revine pe scena Sălii Palatului, în 2020, cu un nou concert eveniment – Agurida 20. Un concept vizionar, unitar, memorabil, AGURIDA 20 se anunţă a fi o producţie grandioasă; o călătorie muzicală fantastică în compania unui grup fabulos de muzicieni talentaţi.

Spectacolul transpune pe scena Sălii Palatului atmosfera concertului original AGURIDA, o imagine remarcabilă a începutului de secol, în mahalaua Bucureştilor, în cadrul unei petreceri cu lăutari, orăşeni, negustori, drumeţi veniţi de pretutindeni, boieri, domni şi domniţe, feciori şi fete frumoase – un univers pitoresc, plin de emoţie şi candoare.

Loredana, concert Agurida XX, 11 aprilie 2020, ora 19:30, Sala Palatului, Bucureşti

LOREDANA interpretează un personaj carismatic, o divă enigmatică, într-un concert/musical postmodern, călătorind prin timp și spațiu, prin genuri muzicale diverse, interpretând cântece nemuritoare într-o manieră personală. Petrecerea AGURIDA 20 se va proiecta într-o lume suprarealistă,într-un un etno rave rock party - un festival al luminilor, o celebrare a ciclului vieții, și un drum pe cărările imaginației şi ale dragostei.

În anul 2000, apare albumul “Agurida”, un material manifest, în dulcele stil clasic, tradiţional, inspirat de marea artistă Măria Tănăse, din dorinţa de a readuce puritatea şi frumuseţea muzicii româneşti pe piedestalul pe care îl merită și în fata noii generații. Albumul Agurida a fost lansat printr-un concert live ce a devenit peste ani emblematic, proiect regizat de regretatul Ducu Darie şi dirijat de violonistul Marin Alexandru. Albumul a născut un concept și o trupă ce aveau să facă istorie, BANDA AGURIDA, alături de care Loredana călătorește de 20 de ani în inimile românilor de pretutindeni.

Semnul XX / 20 se regăsește în conceptul scenografic și în identitatea spectacolului ca un simbol / motiv popular etnic, însemn mistic al timpului apus, și, în același timp, al prezentului și viitorului. Dincolo de explozia vizuală, lumini și ecrane video, dansatori, costume şi invitați super speciali, esența show-ului Loredana este reprezentată de energia, pasiunea și vitalitatea vibrantă cu care interpretează muzica şi legătura emoțională, aproape alchimică, pe care o stabilește cu publicul.

Agurida, un fascinant cântec popular, interpretat cu măiestrie de Măria Tănase, este o sursă de inspirație magică pentru LOREDANA. Numele trupei Loredanei omagiază influența definitivă a celei mai mari artiste românce din secolul trecut în universul spiritual al acestei națiuni. “Agurida” este un vechi cântec orășenesc, de stil oriental, asemănător celor la modă pe vremea lui Anton Pann.

Timp de peste trei decenii, Loredana a cântat despre iubire în nenumărate genuri și stiluri, fie că a interpretat muzică pop, rock, populara,jazz, jamparale, blues sau musical. A căutat în muzica sa toate definițiile, nuanțele și semnificațiile cuvintelor care exprimă cele mai misterioase și puternice stări sufletești: iubire, dragoste, dor, nostalgie. La mai bine de trei decenii de carieră, 24 de albume, peste 600 de cântece, și peste 2000 de concerte, Loredana se întoarce în universul Aguridei, un tărâm fantastic, o alegorie de simboluri şi tradiţii româneşti.

Spectacolele Loredanei de la Sala Palatului și turneele naționale au atras în fiecare an zeci de mii de spectatori în toată țara. După 6 spectacole concept și două musicaluri de mare succes, Mamma Mia și We Will Rock You, artista și banda ei se întorc la Sala Palatului pentru un concert aniversar și un spectacol dedicat spiritului AGURIDEI.

De la pop, la folclor, rock, jazz, alternativ, electro dance, într-un carusel sublim, un periplu sonor complet, fiecare spectacol Loredana este un fusion extravagant, armonic şi elegant, susținut cu virtuozitate de artiștii talentați din banda Agurida.