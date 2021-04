Loredana Groza, colaborare inedită cu mai mulți maneliști: Lansează „Fericire” și „Bună dimineața”

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. Loredana Groza colaborează cu Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru o poveste muzicală în două părți: „Fericire” și „Bună dimineața”.

„Muzica este iubire! Muzica este fericire! Muzica e un limbaj universal, trece dincolo de limbă, culoarea pielii, conturi în bancă... De fiecare dată am cântat cu plăcere orice gen muzical. Am fost primul artist din România care a făcut cross over cu hip hop, muzică lăutărească, folclor, gipsy music, electro, trap, reușind să scot din underground în atenția marelui public artiști și stiluri muzicale. De fiecare dată mă implic total, cu pasiune în orice proiect. Le mulțumesc fanilor mei și tuturor pentru că m-au făcut să mă simt ca o regină. Tzuki. Lori din Onești", povestește artista.

Producer-ul din spatele acestui proiect este nimeni altul decât Costi, cel care a creat această colaborare surpriză cu Loredana Groza, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru două piese ce se vor auzi vara aceasta: „Fericire” și „Bună dimineața”, însoțite de un videoclip plin de culoare, eye candy, în regia lui Alex Ceaușu.

„Nu este prima dată când creez astfel de proiecte, dar este pentru prima oară când colaborăm cu Loredana. Mă bucur că a ales să fie vocea feminină de pe aceste piese. Este incredibil cum împreună am reușit să adunăm nouă combinații de generații, iar sound-ul este unul super fresh. Vă mulțumim că ne ascultați! Forță!", adaugă Costi.

Piesele compuse de Costi, cel care a lansat hit după hit, și Alina Manolache evidențiază iubirea și prețuirea celui drag alături de care trăim acel sentiment unic. Emoția pe care fiecare dintre noi o simte atunci când se trezește dimineața alături de cel iubit este deosebită. Clipul o are ca protagonistă pe frumoasa Loredana, diva care inspiră prin muzică și stilul ei, alături de cei zece artiști.

