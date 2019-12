Mariah Carey, pe primul loc în Billboard Hot 100 pentru prima dată cu cea mai tare colindă a ei

Surpriză pentru Mariah Carey, la 50 de ani. Artista a urcat, pentru prima dată în 25 de ani, pe prima treaptă a topului Billboard Hot 100 cu cel mai îndrăgit cântec de Crăciun al ei.

Tot ce își dorea de Crăciun era ca piesa ei All I Want For Christmas Is You să ajungă în topuri în anii ’90. Lansat în 1994, cântecul de Crăciun al artistei de pe albumul Merry Christmas a atins doar locul 3 în întrega sa existență.

Total neașteptat, colinda lui Mariah Carey a ajuns pe locul I în Billboard Hot 100 în decembrie 2019, pentru prima dată în 25 de ani.

„Am reușit”, a scris pe Instagram artista, postând o captură a anunțului făcut de Billboard Charts. Mesajul a fost primit cu bucurie de fanii cântăreței, care s-au grăbit să o felicite.



Mariah Carey are 19 hituri pe locul I în topul Billboard Hot 100, performanță depășită doar de trupa The Beatles, care are 20.

All I Want For Christmas Is You este una dintre cele mai emblematice piese de Crăciun scrise vreodată, alături de Last Christmas, creația lui George Michael.

Mariah Carey a câștigat peste 60 de milioane de dolari doar din drepturile de difuzare a piesei sale la posturile de radio din toată lumea. Faptul că a ajuns în top, chiar și în 2019, e o încununare a acestui succes din ultimii 25 de ani.

Fotografii: Getty Images

