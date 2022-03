Mario Joy lansează ”Zdrave”! Piesa este inspirată de o expresie bulgărească

Mario Joy, artist cunoscut atât în țară cât și la nivel internațional, datorită super hitului California și nu numai, vine cu un nou single, Zdrave. Piesa este compusă de artist și este inspirată de expresia bulgărească „zdrave”, care înseamnă „noroc”.

Zdrave este produsă și compusă de către Mario Joy iar ritmul antrenant și versurile catchy te fac să pui instant piesa pe repeat.

„Zdrave este o piesă care spune o poveste de dragoste și cred că ne putem regăsi cu toții în versurile ei. Îmi doresc ca această piesă să se audă în cluburi, vreau să văd că oamenii dansează și se simt bine pe această piesă. Cred că avem nevoie de asta, mai ales că trăim aceste vremuri tulburi. Avem nevoie să ne deconectăm, să ascultăm muzică și să nu ne pierdem optimismul. Cum spune și titlul piesei: ZDRAVE! (noroc!)”, spune Mario Joy.

Artistul a lansat la începutul acestui an piesa „Time” și plănuiește să lanseze o piesă nouă, în limba română, în luna aprilie.

Mario Joy a făcut senzație în industria muzicală în 2016, când a devenit recunoscut la nivel mondial datorită hitului „California”. Au urmat alte piese de succes, precum „Gold Digger”, „Tocalame” sau „Can’t get you “, iar piesele sale cumulează mai mult de 300 milioane de vizualizări pe YouTube. „California” a fost în fruntea topurilor muzicale din Europa și s-a poziționat pe locul 73 în topul Shazam World, cu peste 2.6 milioane shazams. Are în palmares o sumedenie de premii, precum Best Uprising International Artist la Golden Panther Awards 2019 din New York sau En Moda Magazine Awards 2018 și 2019 din Cipru.

La nivel local, artistul a colaborat de-a lungul timpului cu nume precum Jukebox, Lavinia, Nick Kamarera, Anda Adam, Dorian Popa, Otilia Bilionera, Puya și mulți alții.