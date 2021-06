Marius Moga a descoperit un nou talent! Cine este Demzer : „Vocea lui este necesară în peisajul muzical”

Povestea lui Demzer, artistul din Satul Mare care a a ajuns la București, este una parcă ruptă din filmele americane. Marius Moga a primit pe Facebook, din partea mamei lui Demzer, mai multe proiecte muzicale ale acestuia, cu speranța că îi va răspunde cineva din echipa artistului, dacă piesele sunt unele bune sau nu.

Ea afirmă și acum că nu știe ce a fost în capul ei, pentru că nu se aștepta să îi răspundă nimeni. Pur și simplu a făcut ce i-a dictat în acel moment inima. Surprinderea ei a fost una foarte mare atunci când ea a fost sunată chiar de Marius Moga: „Mi se pare că fiul dumneavoastră are acel talent uluitor pe care îl întâlnești doar de câteva ori în viață. Puteți veni la studioul nostru din București?”.

În timp ce alți artiști visează la aceste momente, Demzer a muncit foarte mult, a creat sute de piese și le-a încărcat pe platformele de muzică. Într-o zi, această muncă a lui a fost completată de noroc. Așa a început călătoria lui Demzer în lumea artistică. Un băiat care studiază ingineria și care își dorește să devină unul dintre artiștii cu renume internațional.

Acesta a pășit în studiourile DeMoga și, la nici o lună de lucrat intens, a venit cu o piesă în limba engleză, o piesă cu un subiect emoționant, de mulțumire pentru mama sa. O piesă despre familie și totodată o promisiune către sine că va reuși să-și îndeplinească acest vis.

„Today We Pray este o melodie în care am reușit, cu ajutorul echipei DeMoga Music, să pun în cuvinte un mesaj profund. Sper ca piesa să ajungă la cât mai multă lume. Următoarele piese sunt mai atrăgătoare, dansante, dar mai puțin profunde. Sper că efortul depus de noi va fi văzut și apreciat de toată lumea, deoarece am oameni uimitori în jurul meu cu mult talent și asta ar trebui să conteze. Aș vrea să arăt lumii prin muzica mea cine sunt cu adevărat, să pot pune în versuri și în muzică trăirile mele și oamenii să se poată regăsi. Asta îmi doresc să fac cu următoarele proiecte muzicale”, a spus Demzer.

„Demzer pot spune că este un artist complet, atât prin natura muncii sale, cât și prin autenticitatea de care dă dovadă. Nu există o dualitate între esențele sale. Din primul moment în care l-am auzit, am știut că este destinat pentru a fi un artist exceptional și voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca el, talentul și povestea lui să ajungă la cât mai multă lume. Știu că vocea lui este necesară în peisajul muzical din întreaga lume și faptul că a scris deja zeci de piese, contează cu adevărat, nu vorbim doar de talent, ci și de foarte multă muncă până a ajunge la prima piesă lansată. Sperăm să vă bucurați cu toții de această piesă și să stați cu ochii pe acest artist fresh”, a afirmat Marius Moga.

