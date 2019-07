Mark Stam, dezvăluiri din viața personală: ”Am făcut primul pas spre fericirea mea”

Cântăreț și compozitor originar din Republica Moldova, Mark Stam a dat lovitura pe piața muzicală cu piese precum „Impar”, „Vina mea” sau „Nesimțit”.

După participarea în 2013 la concursul-show „Moldova are talent” șu lansarea în 2018 a piesei „Doar noi” în colaborare cu Alina Eremia, Mark Stam s-a făcut remarcat în muzica românească și de aici până la difuzări pe radio și milioane de view-uri pe YouTube a fost numai un pas.

Citește și: Ayana a debutat cu o piesă semnată de Irina Rimes: ”Mi-ar plăcea să fac duet cu Mark Stam”

Care a fost prima ta experiență cu muzica?

Eram la ziua de naștere a unchiului meu, care cânta pe la nunți în perioada aceea. Și îmi tot zicea: hai, cântă-ne o piesă, hai, cântă orice. Și i-am zis că nu știu, că nu vreau. Dar a insistat. Și mi-a pus „De ce plâng chitarele”, țineam microfonul ăla care era mai mare decât mâna mea. Am început să cânt și am nimerit toate notele, m-a șocat și pe mine. Așa că în următoarea săptămână am acceptat să particip la un concurs muzical la mine la liceu. Și tata repeta cu mine în fiecare zi. Aveam vreo 12 ani pe atunci.

Și ai vrut dintotdeauna să ajungi artist? Ce voiai să devii în copilărie?

Prima oară am vrut să devin arheolog, în clasa a doua. Apoi am descoperit muzica și mi-am dorit foarte tare să devin cântăreț și compozitor, iar ca plan B era arhitect sau inginer, pentru că iubesc foarte mult mașinile.

Ai un instrument preferat? Dacă ar dispărea toate instrumentele de pe planetă și ar mai rămâne doar unul singur, ce ai alege?

Cred că aș salva pianul. De la el s-au născut multe idei, e un instrument de bază. Dar dacă ar fi să aleg mai personal, aș lăsa harpa pe planetă. Oglindește sufletul și inima. Dacă aș fi pe o insulă pustie și ar trebui să aleg un singur instrument, mi-ar plăcea să învăț să cânt la harpă.

Ai avut succes imediat după ce te-ai lansat. Ce formulă secretă ai?

Succesul e o chestiune foarte abstractă, mulți ar spune ca sunt de succes, însă eu personal cred că mai am de muncit până la statutul acela (e strict părerea mea). Formula secretă cred că e sa fii cu capul în nori si cu picioarele pe pământ.

Ce te inspiră când compui?

Cinstit, nu știu. Îmi pun și eu des întrebarea asta, dar cred că situațiile de care sunt înconjurat și prin care trec și, respectiv, aftertaste-ul pe care mi-l lasă emoțiile.

Ce nebunii îți dorești să faci?

Aș vrea foarte mult să desenez grafitti pe o casă. Mi-ar plăcea mult să pictez ceva, ar fi o nebunie pentru mine – să desenez ceva. Mai e ceva! Cea mai înaltă clădire din lume: Burj Khalifa. Aș vrea să ajung sus de tot, pe antenă, să privesc de sus. Cred că aș înnebuni de fascinație, să fiu acolo, la etajul 163. Cred că e un sentiment unic. Mai am ceva pe listă: diving cu rechinii. Sunt fascinat de lumea subacvatică, am descoperit asta la filmările pentru piesa „Vina mea”. Din cauza filmelor, când eram mic, am dezvoltat o frică față de rechini. Și aș vrea să îmi depășesc această frică, să mă apropii de el. Tot în registrul ăsta, aș vrea un păianjen uriaș pe care să îl am drept animal de companie. Să mi-l pun pe față, pe umăr, să îl iau cu mine.

Și o nebunie pe care ai făcut-o recent?

Am schiat pentru prima dată anul ăsta, prin ianuarie. În momentul ăla am simțit că mi s-a îndeplinit un vis, îmi doream dintotdeauna să fac asta, dar nu am reușit până acum. Am realizat că e ușor să faci ceva, dacă îți pui în plan și le iei pas cu pas. Am simțit o stare de nirvana: stau pe loc, nu fac nimic și totul se mișcă pe langă mine. Priveliști minunate, de vis – în fața ochilor mei. Am simțit libertate. Următoarea zi după ce abia învățasem să merg pe schiuri, m-am dus pe pistele negre. Și am căzut din 5 în 5 metri. Am vrut să simt viteză, adrenalina aia. Și țin minte că mă apropiam de margine și nu vedeam capătul, era atâââât de abrupt.

Spune-mi 3 lucruri care te fac să zâmbești.

Muzica bună. Când realizez că într-adevăr sunt fericit. Am simțit asta și pe scenă: eram la Timișoara, cântam, eram ca într-o transă, la un moment dat m-am oprit și m-am uitat în jur, erau vreo 2000 de oameni care urlau cuvintele piesei, aveam un zâmbet imens, credeam că mi se vor rupe buzele, asta visasem de când eram mic. Și ar mai fi atunci când pregătesc un cadou pentru cineva, apoi i-l ofer și îi văd reacția. Asta mă face tare bucuros.

Care e cel mai important lucru pe care l-ai făcut până acum?

Am ales calea muzicală. Am făcut primul pas spre fericirea mea.

Și cel mai important lucru pe care l-ai învățat până acum?

Am învățat că toți suntem oameni și toți facem greșeli, toți avem stres, probleme, nu trebuie să ne judecăm între noi. De foarte multe ori vedem doar vârful aisbergului. De fapt, sub apă se ascunde o planetă întreagă. Nu contează ce culoare are pielea noastră, ar trebui să ținem cont de faptul că suntem oameni. Să încercăm să fim buni unii cu alții, să ne respectăm ca ființe. Din păcate, momentan suntem unul împotriva celuilalt, frate contra frate.

Vezi și: Profil de celebritate - Brad Pitt