Mark Stam și Sore lansează piesa „E ok”

Mark Stam aduce vara și căldura mai aproape prin piesa „E ok”, pe care o lansează în colaborare cu Sore.

Artistul îi încurajează pe toți cei care trec prin momente mai puțin fericite și le transmite că este ok ca în viață să existe și perioade mai grele. Important este ca fiecare să găsească puterea și să depășească astfel de momente cu optimism și cu zâmbetul pe buze, pentru că „e ok sa nu fii ok”. Sore dă sensibilitate piesei prin vocea sa încântătoare și poartă sufletele ascultătorilor prin versurile lui Mark.

Piesa a fost compusă de Mark Stam, 911 și Alex Turcu, versurile au fost scrisă de Mark, iar producția a fost realizată de 911 și Alex Turcu. Clipul piesei „E ok” a fost produs de Spoială Brothers.

„Mă simt binecuvântat pentru această piesă, m-a ajutat să trec peste cele mai obscure perioade din viața mea. Mă bucur că am putut să mă pun timp de jumătate de an în locul unui ascultător, s-o savurez de parcă o auzeam pentru prima dată și să o las să-mi fie călăuză atunci când mă simțeam rătăcit. Se spune că e nevoie de mult curaj pentru a-ți depăși vulnerabilitatea, însă cred că ar fi corect să spunem că e nevoie de mult curaj pentru a sesiza și a accepta vulnerabilitatea, ea făcând parte din noi. Fără ea nu am putea înțelege cu adevărat cât de puternici suntem. Piesa aparține celor care o ascultă și o vor asculta de azi înainte, conectându-se emoțional cu ea”, a spus Mark Stam despre piesa „E ok”.

„Mă bucur să colaborez cu Mark pentru această piesă. În primul rând, pentru că îl consider una dintre noile voci emblemă, și în al doilea rând, pentru că piesa are un mesaj pe care noi toți ar trebui să ni-l impunem cât mai des. Vulnerabilitatea este o putere, nu o slăbiciune, și a fi sinceri despre ce și cum simțim ne face oameni mai buni, mai frumoși și mai puternici”, a declarat Sore.

Artiștii și-au dorit să poată răspândi împreună mesajul piesei și să-l ducă mai aproape de cei care o vor asculta, dându-le astfel puterea să zâmbească și să meargă mai departe cu optimism și curaj. Colaborarea cu Sore este o încântare pentru Mark.

„Sunt onorat să cânt împreună cu Sore, o persoană uimitoare, profesionistă și extrem de talentată. Mă bucur că a acceptat să ducem împreună mesajul acestei melodii ascultătorilor noștri. Când ai oameni superbi lângă tine, numai lucruri superbe se întâmplă. Un mare mulțumesc și lui Alex Ghinea (911) și Alex Turcu. Ei au îmbrăcat într-un instrumental superb textul și liniile mele melodice, fără de care această piesă nu avea cum să prindă viață. V-am îmbrățișat”, a completat artistul.

foto: PR

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans! Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro

Vezi și: Ce fac băieții pe Tik Tok?!