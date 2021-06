Masked Wolf vine pentru prima dată în România, la SAGA Festival

Masked Wolf, unul dintre cei mai în vogă artiști din lume, vine pentru prima dată în România, în septembrie, la SAGA Festival. Prezent în top 10 Billboard, în topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul așteaptă cu nerăbdare să vină la București și să cunoască publicul efervescent din România, căruia îi promite un concert de neuitat.

„Sunt super încântat să ne vedem la SAGA Festival, în septembrie. Abia aștept să vă cunosc și să cânt în fața voastră, o să fie tare. Pace”, a declarat Masked Wolf.

Transformându-se dintr-un bărbat blând, ziua, într-o bestie nestăvilită atunci când e în studio, Masked Wolf (Harry Michael) s-a impus ca o forță hip-hop, plină de pasiune, cu un sound aparte. După absolvirea școlii, artistul din Sydney, Australia, a lucrat în vânzări pentru a-și putea susține financiar înregistrările. În 2018, a lansat piesa sa de debut ca artist, Speed Racer, a adunat milioane de stream-uri și a depășit granițele Australiei. Au urmat Night Rider și Water Walkin, iar cel mai recent, hit-ul Astronaut in the Ocean, care a cucerit în scurt timp de la lansare o lume întreagă, este în topuri atât la radio, cât și pe platformele digitale, fiind folosit în milioane de video-uri pe TikTok. Fundașul din Super Bowl al Kansas City Chief, Patrick Mahomes, a folosit piesa într-o postare pe Instagram și a alimentat astfel explozia de aprecieri de la începutul anului 2021. Astronaut in the Ocean a adunat apoi sute de milioane de streamuri și aprecieri de pe toate continentele.

„Spuneți ceea ce credeți, înainte de a fi prea târziu. De multe ori în viață, nu prețuim puterea de a spune adevărul și de a fi sinceri cu noi înșine. E ceea ce încerc să transmit prin piesele mele. Să fii deschis cu tine și către lucrurile pe care ți le dorești de la viață. Întotdeauna poți obține ceea ce vrei. Eu sunt dovada. Când asculți piesele mele, vreau să știi că acela sunt eu cu adevărat”, a spus Masked Wolf. Așa se va prezenta și publicului de la SAGA Festival, în septembrie: sincer, cu iubire pentru ceea ce face, autentic și cu foarte multă energie pentru un concert memorabil.

SAGA Festival va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, în Parcul Izvor din București. Line-up-ul include nume sonore, peste 100 de artiști din muzica electronică și nu numai. Pe scena principală vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Masked Wolf, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, iar alți artiști urmează să fie anunțați în curând.

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul sagafestival.com. În această perioadă, prețul abonamentelor este de 399 RON (Regular) și 899 RON (VIP). De asemenea, SAGA și-a unit eforturile cu WWF si Reciclad’Or pentru a încuraja publicul să se implice activ în protejarea biodiversității și să acționeze responsabil pentru reducerea poluării apei, aerului sau a risipei de alimente.

