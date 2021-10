Mesajul secret al piesei Watermelon Sugar de Harry Styles. Artistul a spus unde „bat” versurile

Harry Styles a lansat piesa „Watermelon Sugar” în noiembrie 2019, în cadrul celui de-al doilea său album de studio, Fine Line. Cântărețul englez a dezvăluit abia acum care e mesajul ascuns în versurile sale și ce l-a inspirat să scrie această melodie.

Citește și Petrică Moise a murit după ce a făcut COVID-19

Watermelon Sugar a fost bine primită de critici, reușind să ajungă în Top 10 în clasamentele a peste 20 de țări. Piesa, care a primit un videoclip în mai 2020, are azi peste 262 de milioane de vizionări pe YouTube.

Însă puțini dintre cei care au fredonat-o și au dansat pe acordurile ei știu care e mesajul secret plasat de artist în versuri. Harry Styles a risipit misterul în timpul unui concert pe care l-a susținut în Nashville, în acest weekend.

„Acest cântec este despre.... nu contează despre ce este. Este despre dulceața vieții. Este, de asemenea, despre orgasmul feminin, dar este total diferit. Nu e chiar atât de relevant”, a spus cântărețul pe scenă. Vezi VIDEO mai jos!

????| Harry talking about the meaning behind Watermelon Sugar tonight in Nashville! #LoveOnTourNashville via faithharrylove pic.twitter.com/xqwa3KfW3e — HL Daily (@UpdateHLD) October 2, 2021

Dacă asculți versurile cu atenție: I just want to taste it și It’s so wonderful and warm – te poți gândi că are sens.

Artistul a făcut această mărturisire după mai multe luni în care fanii săi au primit semnale contradictorii. Ei bine, acum n-ar trebui să mai existe dubii. Bine că s-a clarificat și acest aspect!

Fotografii: Getty Images/Harry Styles YouTube

Vezi și VIDEO: