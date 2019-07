Minelli, povestea din spatele succesului. Ce spune artista care a cucerit topurile muzicale cu piesa "Mariola"

Minelli, pe numele ei real Luisa Luca, este cântăreață, compozitoare și textieră. Puțini sunt cei care știu că artista care a lansat de curând hitul "Mariola" are în prezent nu mai puțin de 5 piese la radio, piese compuse și pentru alți artiști.

Cel mai recent hit semnat Minelli a început la studio cu „Hola, yo me llamo Mariola”. De aici și până la 8,5 milioane de vizualizări pe YouTube și numărul 1 pe Shazam nu a fost decât un pas. Piesa „Mariola” este difuzată în heavy rotation la radiourile din România, fiind în același timp în plină promovare în Turcia, Polonia, Bulgaria, Rusia și CIS, acolo unde a fost deja licențiată.

Originară din Slobozia, a făcut parte din trupa Wasabi și apoi și-a continuat ascensiunea ca artist și compozitor. Printre cele mai cunoscute piese compuse de ea se numără „Touch me” pentru Antonia, „Addicted” pentru Sicktoy sau „Fire to my heart” pentru Marco & Seba.

1. Refrenul „Hola, yo me llamo Mariola” e cântat de toată lumea. Piesa a prins imediat și e în topuri, se aude peste tot. Care e povestea ei?

Piesa asta are o poveste comică, pentru că m-am dus la studio într-o seară în care chiar nu aveam niciun chef de nimic... Era miezul nopții, aveam avion dimineața la 7 și am zis să trec totuți pe la studio, pentru că era liber. Și a iesit ea, „Mariola”, o piesă care marchează startul ăla delicios pentru mine. ????

2. De ce crezi că a prins atât de bine piesa asta?

Cred că a prins în primul rând datorită hook-ului „Hola, yo me llamo Mariola” și datorită sound-ului foarte fresh dat de Quick și Alex Cotoi, producătorii piesei.

3. E o perioadă foarte productivă pentru tine, ai nu mai puțin de 5 piese la radio, piese compuse și pentru alți artiști.

Pentru mine e cea mai mare bucurie, e un moment pe care îl trăiesc la maximum. Îmi place să îmi compun eu piesele, să lucrez la linii și versuri, pentru că așa reușesc să mă arăt cel mai simplu publicului, dar îmi place să compun și pentru alți artiști. Provocarea este să reușești să faci ceva pe personalitatea respectivului, uite, cum s-a întâmplat cu „Touch me” pentru Antonia.

4. 3 lucruri care te fac să zâmbești

Să văd că oamenii din jurul meu sunt sănătoși și fericiți, să știu că pot face ce îmi place, cum îmi place și să fac muzică exact cum o simt. Pare un clișeu, dar de cele mai multe ori uităm că fără sănătate nu reușim să facem nimic și mă uit uneori în jurul meu și văd oameni triști, care îmi spun: „Vai, nu am chef să mă duc mâine la birou, abia aștept să se termine orele de muncă.” Eu sunt fericită că fac exact ce îmi place. Mă gândesc ce norocoasă sunt să fac asta cu așa mare plăcere. Deci, Familie-Sănătate-Muzică, muzică, muzică asta e la mine rețeta unei bune funcționări. ????

5. Ce faci când ai un blocaj creativ?

Iau o pauză și încerc să găsesc remedii: ies cu prietenii, petrec mai mult timp cu familia, ies în natură. Încerc câteva zile să nu mai aud nicio muzică. Cu toate că orice piesă aș auzi, încep să o analizez: uite cum au gândit bridge-ul, uite refrenul cum vine, ce-ar fi dacă... Gândesc totul foarte structurat acum vis-a-vis de muzică.

6. Ce hobby-uri ai?

Îmi place să pictez, să colorez și de aceea acum când am o haină sau încălțăminte de care m-am plictisit sau vreau să o scot din banal, mă apuc și le dau o față nouă. Îmi mai place mult să mă plimb, oricât de mult aș merge – parcă nu obosesc. Mă încarcă cu energie.

7. Cartea pe care o citești acum.

Momentan nu am începuta nicio carte, însă mi-a plăcut mult „Zece negri mititei”, de Agatha Christie și aș vrea sa o recitesc. Îmi plac foarte mult cărțile ei. Te surprind de fiecare dată și te țin în suspans până în ultima clipă.

Viață. Zâmbet. Fericire.

9. Iubirea este...

Împlinire

10. Ce faci când nu poți să adormi?

Cânt, adică mormăi așa, nu cântat la propriu. Am încercat chestia aia cu număratul oilor, dar nu a funcționat. Uneori mai încerc să scriu câte un text pentru o piesă. Și încerc până adorm.

11. Locul ideal de vacanță

Aș vrea mult să ajung în Portugalia. Și în Spania, la Barcelona – nu știu cum de nu am ajuns până acum, e in plan să o vizitez cât de curând. Mai am pe listă Toscana. Dintre locurile în care am fost, în Santorini mi-a plăcut mult. Aș vrea să văd multe părți din lume, să explorez – aș începe cu Europa și abia apoi aș trece la alte continente. Aș merge să alerg cu leii, de exemplu, mi-ar plăcea asta foarte tare.

12. Mâncarea preferată

Creveții, pastele cu sos alb

13. Haine preferate

Îmi plac foarte mult blugii. În general, nu îmi plac rochiile, mă simt mult mai bine în pantaloni.

14. Ai vreun ritual?

Am momente de „eu cu mine” seara, uneori, îmi place să îmi fac măști, să stau în cadă și să ascult muzică sau să mă uit la interviuri. Sunt destul de rare aceste momente, dar și cand sunt, profit de ele, pentru că mă încarcă mult.

15. Crezi în ceva?

Cred în karma – cred că dacă faci rău oamenilor se întoarce împotriva ta. Dacă văd un om care se poartă urât, mă gândesc că la un moment dat în viață va primi o pedeapsă.