MIRA și Mario Fresh au lansat piesa „Deziubește-mă”

După ce fanii s-au întrebat dacă MIRA și Mario Fresh, iată că răspunsul nu a întârziat să apară: cei doi au lansat „Deziubește-mă”, o baladă puternică, plină de însemnătate.

Cei doi artiști au făcut echipă pentru un proiect fresh pe care mulți îl vor numi intrigant, ce punctează și o premieră din punct de vedere muzical. Disponibil pe Spotify și Apple Music, „Deziubește-mă" este primul single din România lansat în format Dolby Atmos pentru ca publicul să aibă parte de o experiență binaurală completă, bazată pe claritate și sound multidimensional.

Piesa dezvăluie o poveste sensibilă despre inimi frânte captive în propriile sentimente și amintiri, dar și despre durerea dezarmantă pe care un îndrăgostit o simte atunci când încheie un capitol din viața sa.

Single-ul este însoțit de un videoclip senzual care aduce o altă surpriză pentru public: un final neașteptat și pasional. Într-un film al unei iubiri ce cândva însemna totul, protagoniștii clipului sunt MIRA și Mario Fresh care joacă rolul cuplului ce caută iubirea chiar și atunci când și cel mai mic gram de încredere dispare.

„«Deziubește-mă» este prima piesă ce se va regăsi pe cel de-al doilea album al meu, material ce va fi format doar din colaborări. Am emoții uriașe, sincer să vă spun, pentru că am ocazia să colaborez cu artiști pe care îi admir și totodată nu mai am răbdare până când lansez fiecare single în parte. «Deziubeste-mă» este o piesă foarte dragă mie. Simt că rezonez cu ea foarte puternic, iar vocea lui Mario nu face decât să transforme piesa într-una și mai specială. La filmări ne-am comportat ca niște actori adevărați așa că ne-am luat rolul în serios. Am avut multe emoții când am filmat, dar într-un final am făcut totul de dragul artei, ca să spunem așa", povestește MIRA.

„MIRA este una dintre vocile pe care le apreciez cel mai mult, iar de fiecare dată când ne întâlneam la concert în backstage sau la studio, îi spuneam că trebuie să lansăm neapărat o piesă împreună. Acel moment a venit în sfârșit și acum suntem foarte încântați să vă prezentăm «Deziubeste-mă», sperăm că va ajunge la inimile voastre”, adaugă Mario.

MIRA este una dintre cele mai iubite voci feminine ale momentului. Compune, cântă la chitară și pian, iar recent a lansat primul său album din carieră. Printre cele mai de succes piese ale artistei se numără „Cum de te lasă”, „Ce-o fi, o fi” (alături de Vescan), „Fete din Balcani” (alături de Corina și Skizzo Skillz), „Vina”, „Uit de tine”, „Inimă nebună”, „Maracas” (alături de Lino), dar și „Străzile din București” (împreună cu Florian Rus). De-a lungul timpului, single-urile lansate de MIRA au cucerit topurile muzicale și inimile fanilor și au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

Mario Fresh este artistul care a cucerit publicul cu numeroase hituri precum „Brațe străine” (alături de Andra), „Săracă inima mea”, „Dacă pleci”, „Ne mințim”, „Solo” și „Chitara mea”, o reinterpretare a single-ului „Să cântăm, chitara mea”, una dintre cele mai iubite melodii ale tuturor timpurilor. A urmat „Adu-mi soarele”, o piesă pentru toți cei care se simt pierduți atunci când persoana pe care o iubesc pleacă și „Bine de tot”, un proiect plin de culoare, cu o energie incredibilă.