Mircea Eremia, interzis de YouTube! Ce a pățit fratele Alinei Eremia

Are o soră celebră, pe Alina Eremia, amândoi sunt la fel de talentați, însă Mircea Eremia pare că trece print-o perioadă nu tocmai fericită.

Artistul a început, în urmă cu aproximativ trei luni, o carieră de artist independent, după ce anii trecuți a lansat mai multe piese alături de MediaPro Music, printre care “Cardio” și “Ilegal”. După perioada petrecută la casa de discuri, el își făcuse propriul canal de YouTube și chiar urcase două clipuri acolo.

“Adunasem aproximativ 1.000 de subscriberi înainte de lansarea primei piesei ca artist independent, «Nu renunța», și am avut o surpriză foarte plăcută. Trecuse ceva timp de când nu mai lansasem o piesă, iar cea mai mare surprindere a fost când melodia a început să prindă foarte bine la public. Ajunsesem la 7.000 de abonați pe canalul de YouTube și aproape un milion de vizualizări, iar în perioada sărbătorilor postasem și un colind cu un clip foarte ok și începusem să fac și ceva bani din YouTube. Mă bucuram foarte mult să văd că investiția pe care am făcut-o începuse să genereze și bani”, a spus Mircea Eremia în exclusivitate pentru protv.ro.

Din păcate, în perioada sărbătorilor de iarnă au început problemele pentru Mircea Eremia, care a fost interzis de YouTube.

“Într-o dimineață, la munte fiind, am vrut să-mi verific numărul vizualizărilor și am văzut că nu mai există canalul. Explicația celor de la YouTube nu a fost una clară, însă ulterior au menționat că am făcut spam. Practic, mi-au închis pagina de YouTube pentru că am dat share piesei pe diferite platforme: Facebook, Instagram, WhatsApp”, ne-a mai dezvăluit artistul.

Mircea Eremia a afirmat însă că nu se lasă intimidat de acest lucru și va avea o ambiție și mai mare de a reuși: “Sunt pregătit să o iau din nou de la zero, cu un nou canal de YouTube. Vreau să fie un canal care să aibă muzică și vloguri”.

foto: Instagram Mircea Eremia

Vezi și: E tanar, are succes si e burlac. Mircea Eremia, la Vorbeste lumea