Motivul pentru care Francisca nu ar cânta niciodată manele. „Asta o zic și o să rămână”

Francisca Dulceanu, care activează în lumea muzicală sub numele Ciska, a dat lovitura pe piața muzicală din Turcia cu două piese recente. Artista de 28 de ani ne-a dezvăluit care e explicația succesului ei în această țară și de ce nu ar putea niciodată să cânte manele.

Citește și O femeie a refuzat 1 milion de dolari de la un bărbat bogat! Ce o punea să facă pentru acești bani

Ciska e încă în proces de definire a stilului muzical, motiv pentru care nu se așteaptă la premiul Grammy prea curând. Muzica ei nu a ajuns încă la posturile de radio din România așa cum și-ar fi dorit, însă a înregistrat un succes nebun în rândul iubitorilor de muzică din Turcia, cu piesele Tanga și Ankara.

„Când am lansat Tanga, anul trecut, era o piesă gândită pentru America Latină, pentru că era un reggaeton. Piesa asta a deschis niște uși în Turcia și a fost semnată de cel mai tare label muzical de acolo. Ei bine, Ankara a fost cumva gândită. Acolo m-au primit și le-a plăcut. Eu sunt convinsă că va veni și radioul din România, dar s-a nimerit să intre în Turcia”, ne-a dezvăluit cântăreața.

Artista crede că muzica ei a reușit să trezească ceva special în inimile turcilor și că mai are de muncă până să genereze aceeași reacție în rândul fanilor din România.

„Turcii simt vibe-ul ăsta balcanic al nostru. Totul sună familiar și prietenos, liniile noastre melodice creează o conexiune. Muzica este un limbaj universal. Putem vorbi limbi diferite, dar să ne placă aceeași muzică”, mai spune Ciska.

Francisca spune „Nu” manelelor. Care e explicația

Artista mărturisește că nu ar aborda un singur gen muzical: manelele. Iar asta nu din cauză că nu-i este pe plac, ci din cu totul alt motiv.

„N-o să mă apuc de manele. Asta o zic și o să rămână general valabil. De ce? Respect foarte mult acest stil muzical, am foarte mulți prieteni care cântă acest gen muzical, dar eu nu am voce de manele. Trebuie să ai niște melisme, e greu. Cred că e unul dintre cele mai complicate stiluri. E mai ușor să cânți muzică populară, orice mi se pare mai ușor decât manele”, a recunoscut Ciska.



Vezi GALERIA FOTO mai jos!

Deși nu ascultă manele în mod constant, uneori se intersectează cu această muzică, la diverse evenimente. Artista a mărturisit care este, în opinia ei, una dintre cele mai mari voci ale României, care este un artist de manele.

„Unul dintre cei mai mari artiști ai României, poate chiar cea mai mare voce a României, care mi-a făcut mie pielea de găină, e Florin Salam. În duet cu Adrian. Nu pot să-ți explic care a fost starea mea când i-am auzit live cântând Je t'aime. Sunt niște artiști colosali”, a adăugat artista, care în această perioadă și-a rărit aparițiile publice și s-a retras în studio pentru a crea muzică nouă.

Fotografii: @franciscaofficial

Vezi și VIDEO: Ciska interpretează „Ankara” la Vorbește lumea