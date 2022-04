Nicole Cherry, pe primul loc în trending. Piesa „Florile tale” a adunat peste 2 milioane de vizualizări

Nicole Cherry trece printr-o perioadă frumoasă din punct de vedere profesional. Acum zece zile, cântăreața a lansat piesa „Florile tale”, iar în prezent ocupă locul 1 în trending pe Youtube. Melodia a fost imediat îndrăgită de public, iar fanii i-au scris sute comentarii în care își exprimă entuziasmul.

„Florile tale” e prima piesă de după sarcină și se simte că e ca un refresh pentru că are și un ritm foarte nice. E botezul lui Nicole. Am scăpat de piesele alea super lente. Tot pe dragoste e, tot pe suferință, dar pe genul „hai, mai lasă-mă-n pace”. E compusă de Irina Rimes și mă bucur că am reușit să colaborăm. Mi se pare că îmi vine mănușă.”, a povestit Nicole în ziua lansării, la un post de radio.





Piesa a adunat deja 2,6 milioane de vizualizări pe YouTube.

„Am ascultat melodia aceasta de un milion de ori și nu mă satur. Ai o voce superbă”;

„Superbă voce, versuri, videoclip, dar nu în ultimul rând felul tău de a fi. Bravo Nicole pentru tot ce ești”;

„Am ascultat-o și live, este superbă! Și iubitului meu turc îi place, chiar dacă nu o înțelege”;

„Superbaaaa piesă, cum ar fi spus Andra: "Mi s-a făcut pielea de gaina!" De fiecare data când o ascult și nu ma mai opresc de când ai lansat-o are același efect”, sunt doar câteva dintre mesajele admiratorilor.

Nicole Cherry este proaspătă mămică, iar botezul micuței Anastasia va fi origanizat în luna mai.

Invitată La Măruță, Nicole a povestit încântată că pregătește botezul. Nu a dat detalii foarte multe, dar a spus că abia așteaptă să cânte Andra melodia "Pas cu pas":

„Vreau să îi cânte Andra "Pas cu pas." Atât de mare e hit-ul ăsta încât îi place copilului, o ascultă mereu, nu mai pot. Mereu. Fii-mea adoarme doar pe piesa asta. Intră soțul meu în casă și îmi zice "iar ai pus piesa asta?"

Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, are 23 de ani. A devenit cunoscută în anul 2013 cu single-ul Memories, lansat la vârsta de 14 ani.

Sursă foto: Instagram/ Nicole Cherry

Vezi și: