Noi artiști și unii dintre cei mai cunoscuți autori din țară s-au alăturat portofoliului Global Records

Muzica este cea care unește oamenii, dă speranță, optimism și are puterea de a schimba stări și a transforma orice moment într-unul bun. Anul acesta, în ciuda contextului mai puțin favorabil și a limitărilor de tot felul, mai mulți artiști și autori s-au reinventat și au făcut un pas important în cariera lor, alături de Global Records. Aceștia s-au alăturat portofoliului Global și s-au integrat perfect în echipă.

Casa de discuri a fost în permanență aproape de ascultători și a adus în toată această perioadă muzică de calitate, a lansat piese și a demarat proiecte inedite, deoarece muzica este cea care poate ajuta orice om să treacă mai ușor peste momente mai delicate.

Artiștii care în 2020 au devenit parte din #WeGlobal

Alexia - Prima ei amintire legată de muzică este de când avea 6 ani și a auzit la radio una dintre melodiile lui Adele. Atunci și-a spus că într-o zi și piesele ei vor fi ascultate la radio. Și așa s-a întâmplat anul acesta, când a lansat piesa Cronic, feat. DJ Project. Visurile ei sunt legate de muzică, se consideră un copil al muzicii, care își dorește să cânte pe marile scene, iar oamenii să-i cânte creațiile și să le simtă. Tot anul acesta, Alexia a lansat și piesa Pentru tine, dar a colaborat și cu Mindblow pentru piesa Infinity. Melodiile lansate de ea s-au auzit pe radio, dar au avut succes și pe platformele digitale.

Bogdan Medvedi - După succesul pe care l-a avut cu trupa MAXIM, Bogdan a decis să înceapă o carieră solo. Cunoscut pentru muzica lui cu un sound cinematic, Bogdan este atât artist, cât și autor, își compune și scrie singur piesele și iubește să spună povești de dragoste prin intermediul melodiilor lui. De curând, a lansat prima piesă scrisă integral de el, feat. Nicole Cherry, Atât de aproape, care a primit aprecierea ascultătorilor imediat, se aude pe radiourile din țară și are rezultate foarte bune și pe Shazam.

Diana Brescan - Fosta concurentă Vocea României a cucerit publicul cu vocea ei pătrunzătoare și cu charisma ei. S-a reinventat și revine în muzică hotărâtă să ducă mai departe ce a început pe scena competiției de la PRO TV. Diana a filmat deja primul ei clip, unul extrem de senzual, și se anunță a fi senzația muzicii în 2021.

EMAA - Este o artistă cu o personalitate complexă și cu o dorință uriașă de a face foarte multe lucruri. A început să scrie în liceu poezie și proză. Rândurile și versurile scrise a încercat treptat să le transpună în piese, acesta fiind și motivul pentru care EMAA se concentrează și în prezent foarte mult pe modul în care este spusă povestea atunci când interpretează. Ca songwriter, a colaborat cu artiști precum Silent Strike, Deliric, BAB și Armies, a scris liniile pentru coloanele sonore ale filmelor Invaderz (Hackerville) și Tuff Money, ambele difuzate de HBO. Anul acesta, EMAA a lansat piesele Fun și Nebună, dar a semnat și două colaborări importante, cu SICKOTOY, pentru piesa Gasolina, și cu The Motans, pentru piesa Insula. La finalul acestui an, EMAA va lansa un album scris integral de ea, în varianta live și înregistrată. Tot în curând, va fi lansat și albumul Deliric și Silent Strike, unde EMAA a scris liniile pieselor.

Emil Rengle - Cunoscut ca dansator, coregraf și influencer, Emil a lansat anul acesta și prima lui piesă alături de Global Records, Benga, feat. Cristina Pucean. Artistul petrece foarte mult timp în studio și pregătește noi lansări alături de artiști renumiți și proiecte care, cu siguranță, vor cuceri publicul. Mesajul lui de iubire, libertate și optimism se regăsește, în diverse forme, în fiecare dintre activitățile și reprezentațiile sale artistice.

Florian Rus - Este unul dintre cei mai apreciați tineri artiști și autori din România, cu o evoluție fulminantă. Piesele sale au fost și sunt ascultate de milioane de oameni, iar printre artiștii cu care a lucrat de-a lungul timpului, fie în calitate de autor, fie ca artist, pentru colaborări pe piese, se numără Alina Eremia, Mira, Marius Moga, Smiley, Andra, Roxen, EMAA, Liviu Teodorescu și mulți alții. Piesa Străzile din București, feat. Mira, a fost una dintre cele mai ascultate din România, a fost în topuri pe radiourile din țară, iar pe YouTube are peste 40 de lmilioane de vizualizări.

Holy Molly - O artistă extrem de senzuală, cu o voce a cărei profunzime rămâne întipărită în minte. În urmă cu trei luni, a lansat piesa Alcohol, care are aproape 4 milioane de vizualizări pe YouTube, iar pentru anul viitor are deja pregătite mai multe melodii cu care este gata să cucerească topurile muzicale din întreaga lume.

Nalani - Este o artistă tânără, la început de drum, pasionată de psihologie, cu foarte mult potențial în muzică și dorință de a inspira oamenii și de a ajunge mai aproape de ei prin intermediul pieselor pe care le va lansa. Cu toate că este o persoană introvertită, face mereu ceea ce simte și îi place să petreacă timp doar cu ea, însă nu ar putea să stea departe de familie, de prietenii ei și de persoanele care o îndrumă și o sprijină în tot ceea ce face. Prima sa lansare o va avea anul viitor, iar în tot acest timp a petrecut timp în studio, alături de echipa de compozitori și producători, participând la întregul proces creativ al pieselor sale.

Nane - Este unul dintre cei mai ascultați și urmăriți artiști de trap din țară. Alături de Global Records, a adus în ultimele luni single-ul Dragostea ta, dar și colaborarea cu Killa Fonic pentru melodia Stai, care a devenit rapid hit pe segmentul său de public. Are milioane de vizualizări pe YouTube, peste 1 milion de stream-uri pe Spotify și este prezentă în topurile platformei digitale. Urmează multe alte surprize și colaborări marca Nane.

Olivia Addams - Este o artistă completă și o adevărată inspirație pentru toți cei care o urmăresc. Vocea sa vibrantă și look-ul electrizant sunt memorabile, iar piesele sale au, pe lângă un sound fresh care creează dependență, și câte o poveste inspirată din viața ei. Este artist și autor, cu un portofoliu impresionant. În primul an al carierei sale, în calitate de songwriter, a lansat piese importante pentru artiști mari din Romania. Piesele ei au succes atât în Romania, cât și în străinătate. Printre melodiile lansate anul acesta se numără Dumb, Fish in the sea și, cea cea mai recentă, Are we there, care se aud pe radio în România și Polonia și sunt extrem de apreciate.

WRS - Cu o experiență vastă în entertainment, WRS aduce un suflu nou prin fiecare piesă pe care o lansează sau pentru care colaborează în calitate de artist sau de autor. A lucrat cu artiști precum Irina Rimes și Cris Cab, fiind implicat în procesul de creație al piesei Your Love. Melodiile lansate de el sunt disponibile pe YouTube și au succes în Bulgaria și Turcia, teritorii care încă de la lansarea sa au fost încântate de sound-ul lui unic.

Tot anul acesta, Elianne, Domino, Karyss (artistă trap, vlogger), Golani, OG Eastbull și Rico888 s-au alăturat portofoliului Global Records, au lansat deja piese sau pregătesc lansări pentru anul viitor.

Autorii care de anul acesta contribuie la procesul creativ al pieselor lansate de artiștii Global Records

Unii dintre cei mai cunoscuți și talentați autori din România au intrat anul acesta în portofoliul Global Records. De-a lungul timpului, au semnat colaborări importante cu toți artiștii mari din țară și au lansat hituri care au fost numărul 1 atât pe radio, cât și pe TV și pe platformele digitale. Acum s-au alăturat echipei Global și au început deja să-și intre în atribuții și să lucreze la viitoarele hituri.

IRA/ Iraida, Alexandru Turcu, Theea Minculescu, Costi Domnițeanu, Alex Parker, Marius Dia, Ionuț Teușan Lazăr, Alex Pelin sunt autorii care își pun deja amprenta pe piesele lansate de artiștii Global.

Acești super autori au o experiență bogată în domeniul muzical și rezultate incontestabile, iar printre artiștii cu care au lucrat se numără INNA, Irina Rimes, Antonia, Delia, Smiley, Andra, Morandi, Olivia Addams, Alexandra Stan, Roxen, Damian & brothers și mulți, mulți alții.

Toți autorii Global Records pot fi descoperiți pe contul oficial de Instagram al casei de discuri, unde le este dedicată o secțiune, Behind the hits, pentru a-i descoperi pe fiecare în parte și a afla cât mai multe lucruri interesante despre ei.

Portofoliul Global Records se extinde astfel cu nume importante din industria muzicală și cu artiști cu foarte mult potențial, care așteaptă cu neăbdare viitoarele întâlniri cu publicul.

