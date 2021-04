Olguța Berbec lansează albumul și videoclipul „Fata cu danțu’”

Pe data de 16 aprilie, la aniversarea zilei de nastere, îndrăgita artistă mehedințeană Olguța Berbec lansează albumul intitulat „Fata cu danțu’” și totodată videoclipul piesei care dă numele acestui album special ce conține 15 melodii de suflet.

Citește și De la muncitor de fabrică la model Versace. Trasformarea uimitoare a unui tânăr

„Sunt foarte fericită că am reușit să realizez lucruri frumoase în această pandemie. Am adus pe lume un copil și am făcut un album cu maestrul Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii de la Chișinău. Titlul piesei are o semnificație aparte pentru mine. O dată că este un dans specific din Mehedinți, și apoi, mergând la evenimente de unde mă întorceam epuizată și uneori supărată, soțul meu încercând să mă îmbărbăteze, mă mângâia pe cap și-mi spunea cu glas dulce «tu ești fata cu danțu’», adică n-ai de ales, trebuie să mergi cu cântecele în continuare! Albumul conține 15 piese, printre care menționez «Te am visat puiule, în vis» și «La granița de peste Prut»”, a spus Olguța Berbec.

Videoclipul piesei a fost filmat la Chișinău și poartă amprenta regizorului Oleg Butnaru. Au filmat timp de 12 ore, iar la decor s-a muncit trei zile.

„Cu regizorul Oleg Butnaru am filmat și alte videoclipuri care au înregistrat milioane de vizualizari pe YouTube. Am avut colaboratori Ansamblul Joc, cel mai bun ansamblu de dansuri populare din lume, câștigători ai multor concursuri. Videoclipul e unul de imagine, în care am vrut să scoatem în evidență cântecul. Deși am vrut ceva simplu, doar eu și dansatorii, a trebuit să drapăm cu zeci de metri de material negru un studio de filmări pentru a avea efectul acela de spațiu mare, și totul pentru a pune în evidență dansul și solistul, adică eu. S-a muncit trei zile doar la decor, iar noi am filmat 12 ore pe un frig infernal. A fost greu, dar a meritat”, a mai spus celebra interpretă de folclor.

foto: PR

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans! Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro

Vezi și: Olimpiada mămicilor: Geanta bebelușului