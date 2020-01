Otilia lanseaza "Origami", o super colaborare cu Lary Over

Cea mai nouă piesă a Otiliei, “Origami” este aici! După o pauză din peisajul muzical autohton și internațional, Otilia revine în forță în atenția noastră cu noul ei single, “Origami”, în colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over.

Piesa este o producție cu puternice influențe latino urban ce promite că va cuceri topurile internaționale. Videoclipul este regizat de Alex Volintiru și filmat în Miami, avându-i în prim plan pe Otilia și Lary Over.

“Origami este o piesă care mă reprezintă. A durat peste un an să o perfecționez și să o aduc la formă potrivită pentru lansare. Captureza un moment foarte special pentru mine și sunt sigur că fanii mei vor simți o conexiune instant “ spune Otilia

Otilia Brumă a atins culmile succesului în România și peste hotare cu piesă ei de debut, Bilionera, care a ocupat topul clasamentelor muzicale din România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru și altele. Acest debut de succes a adus-o alături de Inna și Alexandra Stan în lista celor mai cunoscute și populare cântărețe din România pe plan internațional. Au urmat alte piese de succes precum Aventură, Diamante sau colaborarea de top cu Shaggy pentru piesă “Passion”, lansată în colaborare cu Andreea și Costi.





Lary Over este un trapper și rapper, originar din Puerto Rico; și-a început cariera muzicală în 2016 după ce a colaborat cu nume precum Darell, Brytiago și alții. A colaborat cu Farruko pentru a-și lansa single-ul de debut, "Booty Call," lansat la finele anului 2016 și care a devenit viral foarte rapid. Lary Over și-a lansat primul album "El Wasson BB" în 2018, piesele incluse adunând milioane de vizualizări și stream-uri. Cu peste 5 milioane de urmăritori pe Instagram și peste 4 milioane de ascultători lunari Spotify, Lary Over este unul dintre cei mai în vogă artiști din America Latină.

FOTO: INSTAGRAM OTILIA .OFFICIAL