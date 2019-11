Parcă turnau un film XXX. Cine sunt artiștii care s-au dat în stambă la premiile American Music Awards

De obicei, vedetele impresionează sau se fac de rușine cu ținutele pe care le poartă la evenimentele de covor roșu. Doi artiști mai puțin cunocuți au ieșit în evidență prin purtare la American Music Awards.

Dimitri Roger, care e cunoscut în lumea muzicală sub numele de Rich the Kid, s-a dat în stambă la panoul de fotografii oficiale de la American Music Awards. Însoțit de iubita lui, DJ Tori Brixx, Rich the Kid a început să o sărute și să o pipăie pe aceasta în fața fotografilor.

Fotografiile au ajuns în presă și pe toate canalele media, iar cei care le-au văzut au comentat acid în mediul online.

„Parcă au venit să toarne un film XXX”, a comentat, pe Twitter, un bărbat care a urmărit festivitatea de premiere American Music Awards.

Rich the Kid (27 de ani) a început să se vadă cu actuala sa iubită în octombrie 2018, la scurt timp după ce a fosta soție a cântărețului a depus actele de divorț.

Rich the Kid a fost căsătorit cu Antonette Willis, femeie cu care are doi copii.

Artistul era să moară în casa actualei sale iubite, după ce mai mulți bărbați mascați au intrat prin efracție cu scopul de a o jefui. Rich the Kid a ajuns la spital cu mai multe răni după ce a încercat să se opună jafului.

În decembrie 2018 a scăpat cu viață ca prin minune dintr-un accident rutier, pe care l-a provocat după ce a pierdut controlul mașinii sale.

Ghinioanele s-au ținut scai de Rich the Kid, care la începutul acestui an a fost jefuit și la un pas să fie împușcat în fața unui studio de înregistrări din West Hollywood, California.

