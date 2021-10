Paula Seling a lansat prima ei piesă în limba rusă, „Postoy- Постой”

Paula Seling își surprinde publicul de fiecare dată cu piese menite să atingă și cele mai reci suflete prin liniile melodice pure și profunde. Totodată, superba artistă a reușit, în ultima perioadă, să aducă în prim-plan doar videoclipuri parcă desprinse din poveste, cu imagini spectaculoase și o originalitate aparte. Așa se întâmplă și acum, odată cu lansarea clipului pentru o piesa inedită, în limba rusă, „Postoy – Постой”, prima de acest gen din cariera artistei.

Și cu toate că se spune că limba rusă nu este atât de frumoasă, cu siguranță îți vei schimba total părerea când vei asculta noua piesă a Paulei Seling și vei rămâne plăcut surprins de la primele acorduri ale ei.

„Pentru cei ce vor avea de reproșat că ‘De ce în limba rusă!?`... le răspund că îmi place să mă provoc singură, să explorez noi teritorii și că, în câteva zile, vom lansa și varianta în limba română. Se pregătește chineză! De ce rusă? Pentru că mi se pare o limbă dulce, caldă și expresivă. Pentru că are o fremătare și un mod de exprimare ce se potrivesc felului meu de a simți în muzică. Pentru că, de copil, am avut o admirație profundă pentru cultura rusă. Și pentru că piesa, dupa ce am scris-o, i-am dat-o bunului meu prieten Alexandru Gorgoș pentru orchestrație iar el a învelit-o în visuri și lumină până când a început să îmi sune de pe altă planetă. Așa că m-am adresat Radmilei Popovici care a scris superbele versuri și a stat cu `biciul` pe mine să iasa cât mai elegant și mai corect, fără să se piardă accentul drăgălaș (zice ea) românesc. Au fost multe ore de skype căci eu, în afară de `nu zaieț, pagadghi` și alte două cuvinte sunt paralelă cu graiul rusesc, însă aș sta să o ascult neîncetat. Și asta fac, de când am înregistrat-o. Are piesa asta niște emoții pe care nu le au alte piese. Spuneți voi de ce, ca eu nu știu. Sandu zice ca a pus cosmos în ea. Așa am simțit și eu, cântând-o, așa o fi... Iar dacă înfruntarea dintre mersul binar al liniei și ternarul restului a completat nehotărârea din versuri, atunci e clar, până și pentru mine, că nimic pe lumea asta nu poate fi complet alb sau complet negru. Mulțumesc Sergiu Teacă, pentru mix și master. Din aceeași parte a Universului suntem. Felicitări pentru subtilitatea, inteligența și bunul simț puse în mixajele viguroase. Sunt fan! Toate drumurile ni s-au deschis pentru imprimări video: prietenii de la The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, Hotel Marmarosch, care ne-au deschis porțile pentru filmari. Îi mulțumim doamnei Claudia Stan și tuturor celor care au făcut ca filmarile noastre să fie ca un mini concediu. Că tot vorbeam de concediu... am primit marea numai pentru noi prin superba ambarcațiune pusă la dispoziție de către Oeru Valentin prin SetSailSwan. Mulțumim campionului Blondu Laur pentru bucuria de a ne purta pe valuri, în depărtare, acolo de unde totul pare când cel mai sus, când cel mai jos. Iar lumea se prezintă foarte, foarte prietenoasă și luminoasă. Apropo de lumină și de profesioniștii razelor filmate, bunul meu prieten Cristian Șerban mi-a luminat chipul, magistral, la filmari. Mulțumesc, și îți mulțumesc și ție, Irina, pentru indicațiile prețioase! TÎMOI sa fie! Prin obiectivul lui Cristi Iancu - CKfoto Romania, par așa simpatică și modestă ???? pentru că, sub degetul arătător al lui Radu Bucura, a filmat și montat tot clipul, așa cum il vedeți. Mulțumesc mult, Cristi. Mulțumesc, Ștefan Mișu, pentru apariția în clip. Ești exact ce trebuie. Rochiile sunt lucrate de prietena mea, Mihaela Pangulescu. Mulțumesc! Mulțumesc, Radu Bucura, pentru producție și suport. #greucudivele și mai ales cu andivele. Iar cea care a pus filmările la cale și a dat toate telefoanele este Codruta Petronela Bouaru . Nu credeam că mai există așa oameni. Dar ea e din alt loc și timp. Poate din cosmos, așa cum e și piesa asta. Să vă bucurați de ea. Eu o tot ascult și mă gândesc la ce emoții vă aduce și vouă. Și mă bucur. Mulțumesc”, a spus Paula Seling.