Pepe și-a anulat concertul de diseară. Ce probleme de sănătate are

Pepe se pregătea azi pentru primul concert în aer liber din București și pentru revederea cu fanii care abia așteaptau să îl vadă live nu doar pe canalele de youtube și pe rețelele de socializare.

În această seară, pe 28 august, începând cu ora 20.00, artistul trebuia să urce pentru pe scena FamilyFest Island de pe insula Fundeni pentru un super concert live de două ore. Nu a mai fost însă posibil din cauza unor probleme de sănătate, așa că doar cu câteva ore înainte de începerea concertului, Pepe a fost nevoit să anuleze tot și să stabilească o nouă dată pentru spectacolul de la FamilyFest Island. Mai precis, Pepe va urca pe scenă de acolo pe dată de 13 septembrie, cu toată trupa lui și cu multe surprize.

“Mai mult decât mine nu cred că şi-a dorit cineva ca să fiu pe scenă la FamilyFest Island şi să facem o mare petrecere aşa cum ştiam noi că se face. Dar uite că nu a fost posibil. Am dormit cu aerul condiţionat şi am mai şi băut rece şi am rezolvat vocea. Dar îmi revin eu şi pe 13 septembrie promit că voi fi în mare, mare formă. Încerc să îmi aduc aminte când sau dacă s-a mai întâmplat să se anuleze sau să reprogrameze un concert din cauza mea şi nu cred că există un alt exemplu. Este prima oară cred, în 21 de ani de carieră când pur şi simplu nu se poate cânta, nu pot cânta şi eu zic că este şi ultima oară fiindcă de aici încolo voi fi mult, mult mai atent deşi şi înainte aveam grijă. Îmi pare rău, îmi cer scuze şi mulţumesc mult, mult de tot pentru înţelegere. Revenim în septembrie cu forţe noi şi promit eu că totul va fi de două ori mai bine, cel puţin”, a declarat artistul.



