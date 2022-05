Prezentatorul Eurovision din Ucraina comentează finala dintr-un buncăr, din cauza invaziei ruse - FOTO

Eurovision 2022: Din cauza invaziei ruse, Timur Miroshnychenko, prezentator al Eurovisionului în Ucraina din 2007, este nevoit să comenteze finala în ţara sa dintr-un adăpost anti-aerian.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională. ESC se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.



Eurovision 2022: Marea finală

Marea finală a Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, la Torino, în Italia. În ciuda războiului, emisiunea va fi difuzată și în Ucraina. Prezentatorul din Ucraina va fi din nou la butoane, de data asta dintr-un buncăr a cărui localizare nu a fost precizată din motive de securitate.

Pentru sâmbătă, prezentatorul speră să vadă o victorie „foarte simbolică” a Kalush Orchestra, formaţia ucraineană care reprezintă Kievul la Eurovision anul acesta.

România, prima dată în finală din 2018

România va intra de pe poziţia a doua în marea finală Eurovision 2022. Artişti din zece ţări, din totalul celor 18 participante la a doua semifinală, s-au calificat pentru finala din 14 mai. Alături de wrs, în Marea Finală vor merge reprezentanţii Belgiei, Cehiei, Poloniei, Finlandei, Azerbaidjanului, Estoniei, Australiei, Suediei şi Serbiei, alături de cei din Elveţia, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos, calificaţi după semifinala din 10 mai. Ţările „Big Five” - Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania sunt direct calificate în ultima fază a concursului.



Timur Myroshnychenko, who has been the Ukrainian voice of #Eurovision for more than 15 years, was commenting the first semifinal of the song contest from the bomb shelter in #Kyiv #Ukraine

#Eurovision2022 pic.twitter.com/9BHUgUPwae