Prin piesa Alcohol You, Roxen își spune o parte importantă din povestea ei de viață

Pe data de 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va cânta în luna mai la Rotterdam, pentru a reprezenta România la Eurovision 2020. Alcohol You a fost preferata lor, însă aceasta este și una dintre melodiile extrem de dragi artistei, cu o profunzime aparte. Alcohol You vorbește despre beatitudinea pe care ți-o dă momentul în care simți că te conectezi cu adevărat cu tine însăți.

Roxen se regăsește complet în piesa în care accentul este pus pe această stare, pe faptul că are ocazia si puterea sa se conecteze cu ea însăși foarte rar, doar atunci când reușește să se deconecteze de la tot zgomotul de fond care o înconjoară. Mai important decât micile probleme și dramele trecătoare, decât neînțelegerile de cuplu sau cu prietenii și familia, decât problemele de la școală sau serviciu este echilibrul, găsirea liniștii interioare și conectarea cu tine. Acela este momentul în care ești cu adevărat fericit, când așteptările tale au legătură directă cu realitatea, când nu mai ceri de la alții ceea ce tu nu îți oferi, când renunți să mai fii gelos, pentru că începi să înveți să ai încredere în oameni. Acela este momentul în care reușești să fii în competiție doar cu tine, ca să-ți poți atinge țelurile în raport cu persoana ta și nu cu așteptările celorlalți.

“Foarte rar am ocazia să stau alături de mine. În general, suntem pe fugă, suntem atenți la lucruri poate nu atât de importante, însă în final rămânem noi cu noi. Pentru mine este foarte important să mă regăsesc și să schimb ceea ce nu funcționează la mine, astfel încât să am o relație bună eu cu mine, să învăț să mă accept așa cum sunt și să fiu mândră de asta. Întotdeauna m-am raportat la ceilalți, la ce m-au îndrumat să fac sau pe ce cale sa merg și am uitat de mine.

De aici s-au născut frustrări, greutăți, relații dificile, pe care însă am început să le elimin și să mă raportez la societate exact așa cum sunt eu, cu tot ce am de oferit, prin tot ceea ce însemn eu ca om.

Probabil sunt diferită, probabil nu fac întotdeauna lucrurile așa cum ar trebui sau așa cum ceilalți și-ar dori. Nu caut înțelegere din partea tuturor, ci doar de la mine, în primul rând, și de la oamenii care rezonează într-un fel sau altul cu mine și pe care-i simt că fac parte din universul meu. Piesa Alcohol You transmite acest mesaj, de aceea mă reprezintă, pentru că în acele versuri mă regăsesc, se regăsește o parte din povestea mea de viață. La Buzău mi-am pus tot sufletul în interpretarea melodiei, a fost un moment extrem de încărcat emoțional pentru mine, pentru că, pentru prima dată, cântam Alcohol You pe o scenă, în fața unui public numeros, îmi spuneam povestea.

Aveam lacrimi nu doar în ochi, ci și în suflet. Toate cele 5 piese compuse mi-au plăcut, fiecare dintre ele mi-a dat o anumită stare, mă regăsesc în toate într-un fel sau altul. Știu că oamenii au avut preferate, iar eu am dat tot ce am putut pentru toate. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au susținut și au fost alături de mine. Le mulțumesc producătorilor și compozitorilor pentru toate cele 5 piese, îi mulțumesc lui Viky Red pentru Alcohol You!”, a declarat Roxen.

Și vizualul piesei Alcohol You reprezintă perfect mesajul transmis de Roxen, în care se întâlnește cu ea atunci când e pregătită să înfrunte realitatea, să se înfrunte pe ea. Este despre relația cu sinele, despre căutarea echilibrului și găsirea lui în final, după ce am renunțat la tot zgomotul, agitația și dramele trecătoare.

Alcohol You nu este doar o piesă, reprezintă o parte din viața lui Roxen, spusă în versuri și cântată de fiecare dată cu tot sufletul și cu foarte multă emoție.