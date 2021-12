Puya feat. Eugenia Nicolae a lansat “Lie” de 1 Decembrie. Peste 150.000 de vizualizări într-o singură zi

Puya vine în atenția fanilor săi cu o piesă inspirată de la Adrian Păunescu, pe care a transpus-o pe muzică în stilul său propriu, ajutat fiind și de o voce feminină care dă culoare, Eugenia Nicolae.

Rezultatul final este pe gustul artistului care abia așteaptă reacțiile fanilor pentru noul său produs muzical. Puya nu stă degeaba și este inspirat în această perioadă. Are 40 de track-uri din care va scoate piesă după piesă pentru că simte nevoia să facă muzică de calitate.

“Textul piesei “Lie” este inspirat din poezia regretatului nostru poet Adrian Păunescu, “Parastas”. Cu toate că a fost scrisă în tumultoșii ani ‘90 ai tranziției, m-a frapat cât de mult se potrivesc versurile cu realitatea anilor 2021. Cred în continuare că folclorul și sunetele balcanice aduc ceva nou în hiphop-ul de pretudindeni, mai ales acum când piesa ta poate fi ascultată simultan și în Vietnam și în Vișeul de Sus. Eugenia Nicolae s-a potrivit ca o mănușă pe textul ăsta. Ca idee, ea a venit cu refrenul fără să aibă habar de textul meu! Mi-a spus “Uite, am refrenul ăsta, crezi că putem face ceva începând de aici? “De aia, de-a lungul timpului nu am alergat neapărat să fac hit-uri. Inspirația e un lucru divin care când e să vină vine, când nu, nu… Bineînțeles, inspirația trebuie să te prindă muncind, așa că piesa “Lie” e doar începutul. Mai am încă 40 de track-uri lucrate din care voi alege câteva piese pe care urmează să le lansez în perioada următoare”, povestește Puya.

Eugenia Nicolae este extrem de încântată de colaborarea cu Puya, iar feat-ul cu ea pentru piesa “Lie” sună de excepție.

“Piesa “Lie” ne aduce înapoi la origini și în același timp trage și un semnal de alarmă asupra situației în care se află țara noastră. Dorul de casă nu este deloc străin românilor, dorul de muzica noastră, de folclorul autentic și tradițiile noastre.

Pentru refrenul cântecului m-am inspirat dintr-o piesă de referință din folclorul românilor “Lie Ciocârlie”. Am scris acest refren gândindu-mă și la povestea din spatele cântecului “Lie Ciocârlie” al Mariei Lătărețu. Este piesa mea preferată din folclor și cu această ocazie am vrut să aduc și un omagiu artistei Maria Lătărețu.

Când am început să lucrez cu Dragoș la această piesă i-am cântat refrenul și asta a fost. În mai puțin de o oră aveam prima variantă a piesei.

Este un vis împlinit să lucrez cu artistul Puya. Sesiunile din studio alături de el m-au învățat multe lucruri și sigur nu ne vom opri doar la această piesă”, a mărturisit și Eugenia Nicolae.

Eugenia Nicolae a ajuns cunoscută publicului datorită felului creativ prin care îmbină folclorul cu muzică pop. Vocea sa inconfundabilă, care transmite emoție este dublată de talentul său pentru compoziție. Artist complex, Eugenia este cea care își compune propriile piese. Anul acesta a lansat 5 piese, dintre care menționăm „Inima n-o mai răbda”, piesă cu care a cucerit inimile oamenilor. Artista trăiește și respiră muzică, iar pentru anul următor a pregătit o mulțime de piese noi compuse și interpretate de ea.