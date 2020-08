RENGLE și Cristina Pucean lansează piesa BENGA, un proiect plin de senzualitate

BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu dă voie nimănui să stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Încă șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriză, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce împreună artiști și creatori de conținut din toate ariile industriei de entertainment. Fiecare sezon are șapte episoade cu șapte invitați speciali.

"Nu știu ce o să faceți voi după ce veți vedea acest clip, dar știu ce am făcut eu. Am rămas cu gândul la Cristina Pucean! OMG! Nu știu ce mi-a făcut femeia asta, dar e evident că mi-a făcut ceva. E o trecere imensă de la tocuri la femei (wink, wink) și cred că de asta sunt și atât de răvășit. Anyway, acesta e primul episod din Double Challenge și unul dintre cele mai sexuale proiecte ever!”, a spus RENGLE.

Pentru a reda vizual cât mai bine versurile și ritmul piesei, clipul a fost filmat în aproape 12 ore, în muzeul Kitschului din București și seara, pe câmp.

Piesa a fost compusă de Theea Minculescu și Costi Domințeanu, a fost scrisă de Theea Minculescu și produsă de Costi Domințeanu și Alex Ghinea.

Regia clipului este semnată de Raluca Netca, Alex Chițu a fost director de imagine, iar producția video aparține Loops Production.