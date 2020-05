Robbie Williams va cânta din nou cu Take That, trupa cu care a cunoscut celebritatea

Take That se reunește după 30 de ani de la lansarea primului album. Cei 3 componenți actuali ai formației vor cânta din nou alături de „rebelul” Robbie Williams.

Starul britanic Robbie Williams se întoarce în sânul foștilor colegi de trupă pentru un concert online cu caracter caritabil. Gary Barlow (49 de ani), Mark Owen (48 de ani), Howard Donalds (52 de ani) și Robbie Williams (46 de ani) vor cânta la 29 mai, din casele lor, pentru Nordoff Robbins, cea mai mare organizație caritabilă care asigură terapie prin muzică persoanelor bolnave, cu dizabilități sau singure.

„Abia aștept să cânt alături de băieți din nou – întotdeauna e o plăcere. Dacă nu putem să mergem pe stadion, o să aduce stadionul la noi”, a declarat Robbie Williams, conform ziarului The Sun.

Concertul va fi live pe canalul de YouTube CompareTheMeerkat, dar și pe pagina oficială de Facebook, cu începere de la 22.00, ora României.

Robbie Williams a părăsit Take That în 1995

Trupa Take That a luat ființă în 1990, în Manchester, datorită managerului Nigel Martin-Smith. El i-a adus împreună pe componenții trupei, care la vremea respectivă aveau între 15 și 22 de ani. La începuturile sale, trupa a mai avut un membru, pe Jason Orange, care a părăsit grupul în 2014.

După ce a cunoscut succesul cu Take That, Robbie Williams a părăsit grupul în 1995. Colegii i-au reproșat că abuzează de droguri și periclitează viitorul trupei. A fost pus să aleagă între stilul său de viață excentric și Take That. Robbie a plecat și s-a dedicat carierei solo.

În 2010 s-a întors în trupă pentru a lucra la albumul Progress, însă cariera solo a fost cea care l-a definit. Dintre cele 12 albume ale sale, 11 au ajuns pe locul I în topurile din Marea Britanie.

