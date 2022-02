Românca Olivia Addams, cel mai iubit artist în Polonia. Cine e cântăreața care a ajuns în topurile din afara țării

O serie de artiști români au dat lovitura în străinătate la scurt timp după ce s-au afirmat în România. După INNA, Minelli, Matteo și trupele O-Zone și Akcent, o altă româncă a ajuns faimoasă în afara țării.

Olivia Addams (26 de ani), pe numele ei real Adriana Livia Opriș, a ajuns cea mai apreciată artistă din Polonia și o prezență constantă la radiourile din Ucraina. Cu toate acestea, e puțin cunoscută în țara natală.

Piesa Stranger a fost locul 1 în preferințele posturilor de radio din Polonia timp de 8 săptămâni consecutive. Totodată, melodia a ajuns pe prima poziție pe Shazam. Pe lângă această piesa, au mai fost cântecele Are we there și Dumb care au fost regăsite în aceleași topuri la finalul anului 2021.

Cele trei melodii au clasări bune și în Top 100 Media Forest pe 2021, semn că românii sunt extrem de familiarizați cu muzica ei, deși nu știu că este româncă.

Acum Olivia Addams vrea să cucerească și publicul român, iar pentru asta a lansat, Scrisori în minor (by Carla’s Dreams), prima ei piesă în limba română. Cântecul deja a fost îmbrățișat de fani, dar și de radiourile din România.

Clipul piesei a fost deja vizionat de peste 1,1 milioane de ori, în prezent fiind pe locul 20 în tendințe pentru muzică pe YouTube.

Ascultă piesa mai jos și spune-ne, într-un comentariu, dacă îți place! Urmărește-o pe Olivia pe Instagram!

“Este o onoare și o bucurie mare pentru sufletul meu să împărtășesc piesa aceasta cu voi și îi mulțumesc lui Carla’s pentru că a avut încredere. Am simțit cum scoate dintr-un cufăr un obiect prețios pentru sufletul lui și mi-l pune mie în brațe și mă roagă să am grijă de el și să-l tratez cu blândețe. Sper să simțiți piesa cum am simțit-o și eu”, ne-a spus Olivia despre noua ei piesă.

Fotografii: @oliviaaddamsmusic

Vezi și VIDEO: