Romanița Duminică Fricosu, semifinalistă la Vocea României, a lansat o piesă ca o declarație de iubire pentru țară

În prag de 1 decembrie și în anul în care împlinim 30 de ani de la Revoluție, Romanița Duminică Fricosu lansează o piesă de suflet...cu tot sufletul.

Semifinalista de la Vocea României a compus versurile și linia melodică pentru o melodie pe care o cântă din inimă: “Vreau acasă în țara mea.” Videoclipul este regizat tot de Romanița și este realizat cu oameni din diaspora

Totul este încărcat de o emoție autentică, în condițiile în care melodia este inspirată din experiența personală a Romaniței.

Romanița Duminică Fricosu : "Vreau acasă-n țară mea" nu e un cântec scris din povești și din auzite, nu e un cântec patriotic și nu e nici un cântec politic. Este dorul meu. Trăirea mea! Unde "eu" sunt acest personaj colectiv care trăiește încă departe de casă.Am plecat prima dată la Paris la 20 de ani. O jumătate de an am ținut-o într-un du-te-vino în care am experimentat de la lucru la negru la patroni care profitau de disperarea unui străin fără acte, la dormit într-o camera de 8mp și chiar dormit la metrou."

Romanița Duminică Fricosu: "N-am rezistat! M-am întors să fac facultatea de regie în România, dar în 2012, diplomă mea de regizor nu punea pâine pe masă, iar în vocea mea nu credeam vreodată să-mi asigure traiul. Așa că am plecat din nou la Paris. Am terminat facultatea de teatru, am muncit pe brânci într-o "boulangerie" până când postul meu a fost restructurat și am rămas șomeră. Muzică era hobby...mai cântăm la "căminul cultural", mai scriam versuri pe care le citeam eu și mă înregistrăm pe telefon..."

Romanița Duminică Fricosu: “Anul 2015 a fost an de cumpănă. Simțeam că mă sufoc, că fac umbră pământului degeaba, că n-am niciun rost pe lume. Și într-o zi am luat pur și simplu decizia că eu trebuie să-mi urmez visul și să cant. S-a ivit ocazia să cant la un botez al unor prieteni români și mi-am dat seama câtă împlinire îmi aduce bucuria semenilor mei. Așa am ajuns în restaurantul românesc unde mi-am desfășurat activitatea aproape trei ani. Cântăm cu bucurie pentru români, le simțeam dorul și simțeam cât tânjesc după o bucățică de Românie. Tot dorul asta l-am cuprins în versurile piesei Vreau acasă-n țară mea, piesă care este scrisă încă din 2016, la Paris.”

Romanița Duminică Fricosu: “Eu chiar "am plecat plângând". Și am tăcut și am strâns din dinți, "pentru-un pumn de-arginți. De ce m-am întors? De dor... de toți și de toate! Mă simțeam singură. Eram cu buzunarul plin și cu sufletul gol. Și pentru că voiam să fac mai mult. De acolo, mai mult nu puteam să fac. Acolo nu există o industrie muzicală românească. Da, România îmi oferea acum mai mult decât îmi oferea străînătatea. Și nu îmi pare rău nicio secundă că m-am întors. Pentru că în fiecare zi simt că fac ceva ce las în urmă, nu rămân doar o intrepreta! Creez! Scriu, compun, regizez și tot ce visez, pun în practică! Și cel mai important...nu mai sunt singură. Aici îmi este familia, aici îmi sunt prietenii și acasă la mine în Pitești e locul în care mă regăsesc atunci când mă mai rătăcesc.”







Din 2015, Romanița Duminică Fricosu cânta cu precădere pentru diaspora românească. A colaborat cu Ambasada României la Paris și a reprezentat România la Salonul Mondial de Turism din 2017, an în care România a fost invitată de onoare.