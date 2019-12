Roxen deschide seria "The Session" cu clipul piesei "I don’t care"

Seria THE SESSION începe cu Roxen și videoclipul piesei I don’t care.

Clipul o reprezintă foarte bine pe Roxen, a cărei atitudine completează întregul concept artistic. Artista are un look fresh, stylish, iar vocea ei inconfundabilă e perfectă pentru ritmul pop-trap al melodiei I don’t care.

“THE SESSION a fost o experiență foarte tare pentru mine. Prin intermediul acestui proiect, am putut să-mi experimentez și altă latură, motiv pentru care m-am simțit super bine la filmări. Piesa asta a ieșit dintr-o joacă a mea și a lui 911, producător Global Records. Cand am aflat că o lansăm eram amândoi de față și nu o să uit niciodată cum ne-am privit în momentul acela… nu ne venea să credem. Pe parcurs a intervenit și Thea, iar combinația asta a fost, după părerea mea, una foarte tare. Ne-am înțeles foarte bine și a ieșit piesa asta, care are un mesaj comun, deoarece ni se întâmplă tuturor să ajungem în stadiul în care avem curajul să spunem <<nu>> în fața unei situații în care nu suntem bine. Totodată cred că piesele pe care le-am lansat până acum, chiar dacă sunt stiluri diferite, se completează foarte frumos și se leagă între ele”, a spus Roxen.

Piesa a fost compusă de Roxen, împreună cu producătorii Global Records, Theea Minculescu și 911, în timp ce producția a fost realizată de 911. Regizorul clipului este Șerban Racovițeanu, directorul de imagine este Paul Tatcu, iar montajul a fost asigurat de Jimachez.

THE SESSION continuă cu noi piese și clipuri concept ale artiștilor Global Records, filmate într-un spațiu geometric, în care accentul este pus pe stările transmise de melodii și pe stilul fiecărui artist. Toate clipurile vor fi disponibile pe YouTube și în magazinele digitale.

Videoclipurile care fac parte din proiectul concept THE SESSION vor putea fi urmărite și pe TV în luna decembrie, în exclusivitate pe Music Channel.