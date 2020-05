Ruby lansează "Suavemente", primul single din cariera sa cu versuri în spaniolă

Plină de sex-appeal și cu o atitudine ce îți taie respirația, RUBY te poartă pe un drum al feminității unde are grijă să flirteze „suavemente” cu camera și să demonstreze încă o dată că femeia este guvernată de Venus și că senzualitatea este un atuu ce nu trebuie ascuns.

"Piesa Suavemente face parte dintr-o serie de melodii pe care urmează să le lansez, cu tot cu videoclip, care nu vor fi în limba romană. Am emoții și sunt foarte încântată că nu am mai lansat piese în altă limbă, cam de pe la începuturile carierei mele. Sper că vă veți îndrăgosti de piesele astea la fel cum am făcut-o și eu când le-am ascultat pentru prima dată. Piesa este scrisă și compusă de bunul și vechiul meu prieten Shift Baby, Enri Demi și Iraida. Hai, băgați-vă și ascultați piesa, pupi!”, spune RUBY.



Scrisă de Adelina Stanga și compusă de Gabriel Istrate, Demi Enri, Andrei Iorga și Adelina Stanga, „Suavemente” este o piesă ce are la bază seducția, iar clipul în regia lui Kobzon completează prin imagini și elemente asiatice mood-ul pasional al single-ului.

