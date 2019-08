S-a lansat clipul oficial al festivalului Electric Castle. Artista din Republica Moldova a impresionat publicul cu performanța sa  

Stoica , artista de muzică indie, lansează clipul de making of după ce a cântat pe scenă la Electric Castle.

A fost prima dată când a mers ca un artist mare, nu în public, ca spectator: “A fost ca un vis, cel mai frumos loc în care am cântat până acum, într-un decor autentic, cu pereții castelului în spate. Totul părea gândit special pentru muzica mea.”

Bucuria a fost cu atât mai mare, cu cât Valeria voia să-și cumpere bilet să meargă la festival, când a aflat că nu numai că o să meargă, dar o să aibă o scenă doar pentru ea și trupa ei:

“Chiar mă gândeam să îmi cumpăr bilet pentru că abia așteptăm să o văd pe Florence and The Machine. Am reușit să o văd cu o zi înaintea concertului meu și am simțit și mai mare bucuria realizând că următoarea zi voi fi chiar eu cea care va cânta, dar pe o altă scenă”, povestește Valeria la fel de emoționată.

A cântat mai bine de o ora, inclusiv piese nelansate oferite publicului de la festival în premieră absolută: “Când am intrat pe scenă aveam emoții mari. Am văzut câți oameni sunt în față scenei și m-am emoționat și mai tare. A fost prima oară când am cântat 10 piese și nu mi-am dat seama că am ajuns la final de concert, că urmează ultima piesă și trebuie să mulțumesc și să prezint trupa”, mărturisește artista.

Valeria își pregătește albumul de debut, iar după concerte în Italia, în Germania, la Frankfurt Musicmesse și la Dortmund, Valeria a cântat în weekend-ul trecut la Festivalul Stradă Armenească din București. Pe 27 septembrie, Valeria va cânta în deschiderea lui Jacob Lee, la București.

Vezi și Ultima noapte la Electric Castle 2019