SAGA, PRO TV, KISS FM își unesc forțele pentru WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil live din România

Pentru fiecare milion de oameni care se tem există un milion de oameni care nu se tem să ajute. Astăzi, aceasta este misiunea noastră, să ajutăm poporul ucrainean. Împreună, WE ARE ONE!

SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru cel mai mare concert caritabil live din România, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se află într-o situație extrem de dificilă în acest moment.

Fiind una dintre țările vecine ale Ucrainei, România se implică activ în ajutarea victimelor. Sute de mii de ucraineni și-au părăsit locuințele și sunt acum refugiați în țara noastră, iar numărul se așteaptă să crească.

Fii parte din mișcare și vino sâmbătă, 12 martie, pe Arena Națională, la un eveniment cu oameni pentru oameni. Peste 8 ore de show live susținut de cei mai iubiți artiști români și internaționali.

„Prin WE ARE ONE și totodată prin puterea muzicii, ne dorim să creștem nivelul de conștientizare la nivel mondial în ceea ce privește nevoia de ajutor a ucrainenilor. Ne dorim să transformăm acest eveniment într-un ajutor real pentru cei care au atât de mare nevoie de sprijin în aceste momente dificile. Urmărind cu atenție toate evenimentele și întreaga situație actuală, am decis, împreună cu echipa, că trebuie să facem ceva. Am luat în calcul valorile noastre și așa am creat WE ARE ONE. În timpul celor 8 ore ale concertului caritabil live, vom fi alături de ucraineni, uniți prin muzică și speranța pentru pace”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA.

„Încă din prima zi, PRO TV și-a declarat sprijinul pentru poporul ucrainean, care este atât de tare afectat de această situație dramatică. Am intervenit într-o manieră tangibilă, oferind sprijin real mai multor ONG-uri importante din România, precum Crucea Roșie Română, ca acestea să poată ajunge la un număr foarte mare de oameni, pentru a le oferi ucrainenilor ajutorul de care au atât de mare nevoie. Suntem bucuroși să ne unim eforturile cu ALDA în desfășurarea unui concert caritabil, deoarece credem că în aceste momente de teroare și stres, putem crea o mișcare care cu siguranță îi va ajuta pe cei care au nevoie", a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

„Suntem martori și participanți ai unei solidarizări fără precedent a românilor cu vecinii ucraineni. În calitate de co-organizator, împreună cu Saga Festival și PRO TV, suntem alături de partenerii noștri de la Crucea Roșie Română, care vor direcționa fondurile rezultate către greu încercatul popor ucrainean. Artiști de top din România și din străinătate vor demonstra pe Arena Națională că muzica e cel mai bun prilej de unire, de emoție colectivă și de generozitate. Vor arăta încă o dată că muzica înseamnă pace, nu război”, a declarat Florin Ciobîcă, Director General AG Radio Holding.

„Susținem pe deplin eforturile la scară largă de a ajuta Ucraina și de a ne arăta solidaritatea cu poporul ucrainean. De aceea, Primăria Municipiului București s-a parteneriat cu Crucea Roșie Română, Festivalul SAGA, PRO TV și KISS FM și a decis să ofere gratuit Arena Națională din București pentru a fi locul de desfășurare a concertului caritabil în beneficiul ucrainenilor”, a declarat Nicușor Dan, primarul municipiului București.

„În această perioadă de tensiune și neliniște, prioritatea noastră este să alocăm resurse pentru a ajuta. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi în acest efort, suntem impresionați cu adevărat de solidaritatea oamenilor care ni s-au alaturat si s-au mobilizat exemplar”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general, Crucea Roșie Română.

Unii dintre cei mai apreciați artiști locali și internaționali vor fi parte din eveniment pe 12 martie, pentru a susține oamenii care au atât de mare nevoie de ajutor. Toți artiștii vor fi anunțați în zilele următoare.

Cumpără-ți acum biletul la concert de pe sagafestival.com/weareone.

Banii obținuți în urma evenimentului vor fi donați către Crucea Roșie Română. De asemenea, pentru a putea susține cât mai mult poporul ucrainean, pot fi făcute donații către Crucea Roșie Română, pe crucearosie.ro, în conturile organizației sau prin SMS, la 8825, cu textul: ONE.

O campanie SAGA FESTIVAL, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București pentru poporul ucrainean.