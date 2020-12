"Seară de seară" de la Carla’s Dreams este cea mai ascultată piesă românească din 2020

2020 a fost un an plin de provocări, în care artiștii s-au reinventat și au găsit soluții pentru a fi în continuare aproape de fani prin creațiile lor. Muzica nu a încetat să se facă ascultată și să le aducă oamenilor speranță și bucurie, prin intermediul platformelor digitale.

Cu toate că această perioadă a fost una mai delicată, Global Records a fost alături de public și a produs conținut de calitate atât în România, cât și la nivel internațional.

Ce a însemnat anul 2020 pentru Global Records?

• Seară de seară - Carla’s Dreams este cea mai ascultată piesă românească de anul acesta

• Piesele Global Records - #1 pentru 42 de săptămâni pe radiourile din România

• Miami Bici - Killa Fonic este cea mai ascultată piesă românească de pe Spotify România în 2020

• 28 de piese au intrat anul acesta în top 10 Media Forest

• Aproape 200 milioane streams pe Spotify și Apple Music

• Peste 200 de lansări

• Peste 150 de videoclipuri filmate

• Peste 2 miliarde de vizualizări pe YouTube la piesele lansate anul acesta

• Șapte albume lansate (INNA - Heartbreaker, Killa Fonic III și BeetleJuice, The Motans - My Rhythm & Soul, EMAA - Macii înfloresc iarna, Irina Rimes - Pastila și Delia - 7)

• Zeci de campanii TikTok pentru proiectele Global Records lansate în 2020, cu sute de milioane de vizualizări și sute de mii de video-uri create. Piesa Not my baby - INNA este #1 în top 40 TikTok

• Global Records a devenit reprezentantul exclusiv al Warner Music în România și a început colaborarea cu celebra casă de discuri în promovarea și dezvoltarea la nivel național a artiștilor din portofoliu

• Extinderea la nivel internațional și lansarea unor noi divizii în Polonia, Ucraina și Serbia & Balkans

• The Concert Drive-in - cel mai mare concert de acest tip din România. Trei zile pline de muzică și show-uri explozive

• Proiecte speciale realizate în mediul online precum The Session - Home Edition - Acasă suntem bine; InDa House Festival - primul festival online caritabil, pe TikTok, Global After Hours, Liveul de acasă și Dance Queen’s Housecare au strâns milioane de urmăritori în mediile în care au fost publicate

• Extinderea portofoliului cu artiști tineri și unii dintre cei mai apreciați autori din industria muzicală

• Colaborări cu superstaruri internaționale precum Pitbull, Cris Cab, Farina și Alexander Rybak

• Concerte online: Irina Rimes, The Motans, Vanotek, Mark Stam, Alina Eremia

“2020 a fost un an atipic pentru noi toți însă, ca de obicei, ne-am concentrat pe calitatea producțiilor pe care le-am lansat și am făcut tot posibilul să realizăm planurile pe care le aveam. A fost o adevărată provocare în condițiile date, dar nu ne-am oprit și nu ne-am îndepărtat de standardele noastre. Suntem mândri de rezultatele de anul acesta și de faptul că am putut fi aproape de public prin proiectele pe care le-am dezvoltat alături de artiștii și creatorii noștri de conținut. Vă mulțumim tuturor și ne dorim ca în 2021 să ducem împreună entertainmentul și muzica la un nou nivel”, a declarat Lucian Ștefan, CEO Global Records.

Piesa care a fost cel mai mult prezentă anul acesta în top 10 Media Forest este Ce-ți cântă dragostea - Roxen, timp de 26 de săptămâni. Piesele Global Records care au ocupat primul loc în top în 2020 sunt: Trika Trika - Antonia feat. Faydee (4 săptămâni), Retrograd - DJ Project feat. An-dia (5 săptămâni), Ce-ți cântă dragostea - Roxen (8 săptămâni), Secrete - Carla’s Dreams (11 săptămâni), Din trecut - The Motans feat. Alina Eremia (o săptămână), Slăbiciuni - DJ Project feat. Andia (6 săptămâni), Spune-mi - Roxen (3 săptămâni), Scara 2, etajul 7 - Carla’s Dreams (4 săptămâni).

Și anul acesta piesele lansate de Global Records au făcut furori în străinătate și au ocupat locuri importante în topurile radio și digitale. Rusia, Ucraina, Polonia, Franța, Statele Unite, Mexic, Brazilia, Portugalia, Italia, Turcia și Estonia sunt doar câteva dintre teritoriile în care se aud piese precum Not my baby, Read my lips și Flashbacks - INNA, Discoteka - Minelli feat. INNA, Nostalgia - Minelli, Rebound - Antonia, Dumb și Are we there - Olivia Addams, Your Love - Irina Rimes feat. Cris Cab, Touche - SICKOTOY feat. Misha Miller, How to break a heart și Wonderland - Roxen și multe altele.

Global Records și-a mărit anul acesta portofoliul cu următorii artiști: Alexia, Bogdan Medvedi, Diana Brescan, EMAA, Emil Rengle, Florian Rus, Holy Molly, Nalani, Olivia Addams, WRS, Domino, Karyss, Golani, OG Eastbull și Rico888. Totodată, unii dintre cei mai cunoscuți și talentați autori din România au intrat în 2020 în familia Global: IRA/ Iraida, Alexandru Turcu, Theea Minculescu, Costi Domnițeanu, Alex Parker, Marius Dia, Ionuț Teușan Lazăr, Alex Pelin.

2020 a adus și zeci de campanii pe TikTok pentru artiștii Global Records. Printre cele mai de succes au fost INNA - Not my baby, #notmybabynow are peste 63 milioane de vizualăzări, Olivia Addams - Dumb, #uresodumb are până acum aproape 140 milioane de vizualizări, dar și SICKOTOY feat. EMAA - Gasolina, #shuffleupgasolina a strâns nu mai puțin de 106 milioane vizualizări.

Anul acesta se încheie cu două proiecte speciale realizate de Global Records. Dance Quuen’s House - INNA, împreună cu Minelli, Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente și WRS, producători și songwriteri cu care artista a lansat numeroase hituri, au petrecut trei săptămâni într-o casă de lângă București și au compus piesele pentru albumul care a fost lansat de curând, Heartbreaker. Toate momentele din casă le-au fost prezentate fanilor într-un daily vlog pe canalul de YouTube al artistei. Casa Spiritelor, al cărui protagonist a fost Killa Fonic. Artistul a petrecut două săptămâni la Brașov, alături de producătorii Quick, 911 și Domino, și împreună cu lucrat la albumul BeetleJuice, inspirat din producțiile regizorului Tim Burton, care a fost lansat cu câteva zile în urmă.

Global Talent United în 2020

Cea mai mare agenție de influencer marketing din România, Global Talent United, a continuat anul acesta să-și extindă portofoilul de talente cu nume precum Noaptea Târziu, Maximilian Ioan, Alex Velea, Diana Bart, Simona Țăranu, Andi Constantin, Andrei Roșu, Viviana Sposub, Andreea Lițes-cu, Karina Fetica, Ramona Păun, Patricia Vizitiu, Claudisky și Mara Ognean, a semnat nenumărate campanii pentru branduri de top și a găsit noi oportunități de dezvoltare. De asemenea, Global Tal-ent United a lansat anul acesta și proiectul TikTok Mania, căruia i s-au alăturat peste 100 de TikTok-eri relevanți din țară, și colaborează în realizarea unor proiecte precum Selly Show, Podcast Micutzu și L-a Seral.

Anul acesta, Global Records a fost alături de oameni prin proiectele lansate, însă a fost și alături de artiști și echipele acestora, ale căror surse de venit au dispărut odată cu evenimentele și concertele pe care le susțineau în mod obișnuit. Global a venit în sprijinul lor prin asigurarea unor plăți de care aveau mare nevoie. Totodată, casa de discuri a fost alături și de fundația Dăruiește viață și a con-tribuit prin donații la strângerea de fonduri pentru achiziționarea de echipamente și aparatură medi-cală atât de necesare spitalelor din România.

Anul 2020 se încheie și a demonstrat că numai împreună putem reuși și putem depăși momentele dificile. Împreună mergem mai departe și construim viitorul.