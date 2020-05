Seredinschi lanseaza „Dor sa te”, o piesa despre iubirea fara raspuns

Seredinschi, cuceritorul din gasca de artisti de la HaHaHa Production si actor in serialul „Profu’” de la Pro Tv, lanseaza „Dor sa te”, o piesa despre dragostea fara raspuns a carei unica alinare ajunge sa fie uitarea.

„Dor sa te” este inclusa pe prim EP al artistului, „Stari”, care va fi dezvaluit „stare” cu „stare” in urmatoarea perioada si in care Seredinschi canta despre toate fazele iubirii cu urmele pe care ea le lasa in fiecare indragostit.

„Toti stim cum e sa iubesti fara sa primesti niciun raspuns, asa ca ce ne ramane de facut decat sa uitam?! Fiecaruia ne este dor de ceva si imi doresc ca „Dor sa te” sa mai aline putin din toate dorurile noastre din ultima perioada”, declara artistul Seredinschi care recunoaste ca iubirea este sentimentul care ii ghideaza intreaga existenta.

Desi vorbeste despre o iubire neimplinita care lasa in urma o anxietate profunda, „Dor sa te” are un instrumental care nu lasa ascultatorul sa ramana in melancolie: „Imi doresc ca „Dor sa te” sa fie piesa oamenilor liberi, de la cei mici la cei mari. Ea descrie iubirea, in forma sa degradata, dar instrumentalul te face din prima secunda se te ridici si sa topai de fericire. Sunt sigur ca oamenii se vor distra grav pe piesa asta si vor crea povesti frumoase pe acest ritm.”, marturiseste Seredinschi nerabdator sa isi cante cat mai curand iubirea in toate fazele ei, la concerte, in fata oamenilor alaturi de care sa se bucure si sa danseze. „Mi-a fost atat de dor de cantat, incat am folosit balconul ca scena, iar vecinii probabil ca imi stiu deja EP-ul pe de rost, inainte sa-l lansez oficial. Au fost spectatorii mei in ultimele luni si mi-au ascultat toate trairile pe note din ultima perioada. Le multumesc ca m-au suportat si ca mi-au mai alinat dorul de concerte”, povesteste artistul Seredinschi.

Co-productie HaHaHa Production si Cat Music, cu muzica facuta de Sebastian Seredinschi alaturi de Roland Kiss si Vlad Ciresan, versurile scrise de Sebastian Seredinschi si Vlad Ciresan si mix/masterul semnat de Florin Boka, „Dor sa te” este rezultatul trairilor intense ale artistului si a iubirii ce se transforma uneori dureros in anxietate.