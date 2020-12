Shakira, dezlănțuită în cel mai recent videoclip. A fost urmărit de peste 21 de milioane de oameni în doar 2 zile

Black Eyed Peas și Shakira au lansat o melodie, Girl Like Me, al cărei videoclip face senzație în aceste zile.

În mai puțin de 3 zile, videoclipul a fost vizionat de peste 21 milioane de ori, ajungând în trending într-un timp record. Pe lângă ritmurile antrenante ale melodiei, un aspect despre care s-a vorbit de când a fost lansat videoclipul fiind silueta de invidiat a Shakirei.

Îmbrăcată într-o ținută de inspirație disco, din anii '80, cântăreața de 43 de ani a impresionat cu mișcările incendiare și fizicul perfect tonifiat. Fanii nu au putut trece peste acest lucru, o mare parte dintre comentarii făcând referire la asta.

”Pentru cei care nu știu, Shakira a venit în studioul meu în 2008, am lucrat la această piesă de atunci. Sunt fericit că aceată melodie a fost lansată. Am făcut mai multe versiuni, până am găsit-o pe cea perfectă”, a scris will.i.am pe Youtube.

Vezi și: Cum arătau vedetele PRO TV acum 25 de ani? - Trending Review cu Daragiu