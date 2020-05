SICKOTOY cucerește topurile muzicale naționale și internaționale cu piesele sale!

SICKOTOY este unul dintre cei mai apreciați producători muzicali din România, cu un succes răsunător și la nivel internațional. Pentru o înțelegere în profunzime a diverselor culturi și a muzicii, a călătorit foarte mult și și-a petrecut timpul studiind și documentându-se în permanență.

Alex Cotoi, producătorul care se află în spatele proiectului SICKOTOY, are în portofoliul său numeroase colaborări cu artiști din țară și din străinătate și este câștigătorul unui premiu Grammy pentru “The Best Latin, Rock & Urban Alternative Album”, obținut în urma colaborării cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru “Baddest Girl in Town”.

Cu piesa sa de debut, Addicted, feat. Minelli, SICKOTOY a înregistrat un succes uriaș, fiind locul 1 pe Shazam România și prezent pe platformă în țări precum Rusia și Bulgaria, dar și peste 12 săptămâni în top 5 MediaForest și în top 30 la radiouri din Rusia și Bulgaria. Addicted are peste 13 milioane de vizualizări și pe YouTube.

A urmat piesa You don’t love me, un featuring cu Roxen, care a ajuns rapid în topurile radiourilor din Belgia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Kosovo, Lituania, Rusia, Slovenia, Franța, Spania, Statele Unite și, bineînțeles, România. Piesa are peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube, a fost #19 în Top Viral Spotify și #12 în Top Shazam Bulgaria.

Cea mai recentă piesă lansată de SICKOTOY, feat. Ilkay Sencan, Dum Dum, cucerește ascultătorii din întreaga lumea. Este difuzată pe radio în țări precum Bulgaria, Estonia, Kosovo, Lituania, Slovenia, Turcia și România, dar a ajuns rapid și-n mediul online, fiind inclusă în mai multe playlisturi în Spotify și Apple Music. Piesa are în acest moment peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube.

SICKOTOY pregătește noi lansări și colaborări care, cu siguranță, vor fi adevărate hituri atât în România, cât și în străinătate.