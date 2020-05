Smiley a lansat „Va fi bine”, o piesă despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns în fiecare om

Smiley își cântă convingerea că „Va fi bine” în nouă sa piesă, compusă în timpul perioadei de izolare și distanțare socială.

„Uneori mi se pare că fericirea este o alegere, pentru că de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lăsăm să ne afecteze ceea ce ni se întâmplă și cât de des privim cerul și lăsăm să ajungă la noi mesajul „va fi bine”. Nu se poate să apară norii și să nu lase la un moment dat locul soarelui și nici nu există problema care să apară în viață noastră și să nu aducă cu ea cel puțîn o rezolvare și o lecție învățată. Este o piesă optimistă care sper să reușească să redea senzația de libertate, de dor de ducă, de soare, de mare, de împreună, de tot ce ne place și ne-a lipsit în ultima perioadă”, mărturisește Smiley despre piesa care a adus oricui a ascultat-o zâmbete și vibe pozitiv de la prima audiție.

După „Ce mai faci, străine?” și „Cine-i salvează pe eroi”, „Va fi bine” e a treia piesă lansată de Smiley în ultimele 3 luni, primele două fiind încă în topul celor mai difuzate piese la radiourile din România.

„Mi-e foarte dor de concerte și de public și cu fiecare piesă lansată, chiar dacă de la distanță, simt că-i am aproape, că facem schimb de sentimente și că ne ajutăm unii pe alții. Chiar dacă am fost privat de atât de multe lucruri în ultima perioada, am avut și un mare câștig, timp să dedic pasiunii mele de a compune, a fost refugiul meu, terapia perfectă care sper să fie terapie și pentru cei care ascultă. Așa că, urmează acțiune multă pe canalul meu de YouTube și nu numai acolo. Mi se pare foarte important că artiștii să lanseze lucruri frumoase în perioada această, pentru că oamenii au nevoie de muzică, de filme, de seriale, de orice le poate ridică moralul și le poate aduce un plus de bine stării de spirit”, spune Smiley care crede mult în puterea și magia lui „Va fi bine”, spus cu convingere.

„Va fi bine” aduce un plus de bine odată cu videoclipul sau optimist și colorat, deși filmat doar cu Smiley în prim plan, în perioada de stare de urgență, cu echipa restrânsă, în apropiere de casă artistului, cu toate regulile de siguranță respectate: „A fost atipică toată filmarea, la fel că viață noastră din ultimul timp. Mi-am dorit mult să fie un clip conectat la natură, pentru că în lunile în care am stat acasă, indiferent ce stare de spirit am avut, natură mi-a oferit rază de speranța. Când ieșeam în curte și vedeam că natură e vie și că viață ei merge mai departe, îmi reapărea convingerea că la fel se va întâmplă și cu noi și că, după perioada grea, totul va fi bine”, susține cu optimismul caracteristic Smiley.



O producție HaHaHa Production, cu muzică făcută de Smiley împreună cu Lucian Nagy, cu versurile scrise de Smiley, chitară făcută de Marius Pop și basul de Radu Niculescu, „Va fi bine” vine cu revelația că binele pornește din fiecare și din muncă și încrederea pe care își sprijină dorințele. „De mâine schimbăm lumea, dar de azi încep cu mine”, spune Smiley, care își dorește cât mai multe întâlniri cu oameni dragi care să-i spună cu credință „Va fi bine”.

