Smiley dă startul distracțiilor de vară cu „Adeline”

Smiley dă startul distracțiilor de vară cu un remake al piesei Adeline.

„Mereu mi-a plăcut trupa Timpuri noi, ascultam mult când eram mic, iar Adeline a fost mereu foarte tare la chefuri, toată lumea se distra când începea. Așa că, am ales să fac un remake al piesei, nu cu mult diferit de piesa originală, care sună oricum foarte bine, fix în ideea de vară, de fun, de party.”, povestește Smiley care își dorește să înceapă o vară veselă, lipsită de griji și temeri.

Videoclipul piesei „Adeline” este chiar un chef autentic, o reîntalnire a lui Smiley cu prietenii apropiați după o perioadă lungă de izolare: „La filmari a fost bairam ca pe vremuri, cu numărul permis de persoane, dar suficient cât să ne luăm doza de prietenie și veselie de care ne era atât de dor. Abia așteptam o distracție cu prietenii, o mini-petrecere, iar la clip m-am întâlnit cu o parte din ei, cu dansatorii cu care am fost în turnee, cu oameni din echipă, am dansat, am râs, a fost o zi foarte tare.”, spune cu entuziasm Smiley.

Odată cu lansarea piesei, Smiley garantează dans și veselie în jur: „Piesa asta este atât de fun, încât nu mi s-a întâmplat să văd pe cineva stând nemișcat pe scaun când o aude. Mie îmi place mult ce a ieșit, noi i-am verificat efectele dansante la mini-petrecerea noastra de la filmarea clipului, iar distractia e garantata. Sper sa placă tuturor și să ne vedem sănătoși, în formulele admise, la petreceri!”, adaugă artistul Smiley.

Produsă de HaHaHa Production, cu muzica facută de Dan Iliescu, Smiley și Serban Cazan și cu versurile scrise de Dan Iliescu, bine cunoscuta „Adeline” se lansează în varianta 2020 a lui Smiley, cu aceeasi ”geaca de vinilin”, mai trendy ca niciodata.

