Smiley, mesaj special pentru mama lui în primul concert din turneul @Smiley_Omul

Smiley și-a început turneul-maraton @Smiley_Omul la Pitești, orașul de baștină. În timpul concertului, artistul și-a căutat mama din priviri, în sală, și i-a transmis un mesaj plin de emoție. Reacția Ioanei Maria a fost pe măsură.

Smiley a cântat cele mai iubite piese ale sale în fața a sute de oameni din orașul natal, în cadrul primului concert din turneul național @Smiley_Omul. Printre spectatori s-au aflat și mama și bunica artistului, două dintre femeile dragi lui. „Mulțumesc, mamă!”, a simțit Smiley să spună în timpul concertului de marți seară.

„Am simțit o emoție mare după ce l-am auzit spunându-mi asta acolo în fața tuturor. Am simțit-o ca pe o declarație pentru tot ceea ce am făcut de-a lungul vieții pentru el, deși mamele nu fac decât din dragoste lucruri pentru copiii lor, nu așteaptă nimic înapoi. Toți părinții au copii excepționali, eu sunt recunoscătoare că am norocul de a avea așa un băiat talentat și bun”, a mărturisit cu emoție mama artistului.

Pentru Smiley a devenit o obișnuință să înceapă turneele muzicale acasă, la Pitești, în mijlocul celor care îl cunosc cel mai bine.

„Aleg mereu să încep turneul acasă, de aici îmi iau energia, aici cânt în fața oamenilor care m-au văzut crescând și care au crezut în mine. Avem în față un maraton de concerte, vom ajunge în alte 14 orașe din România și vom avea 17 concerte. Le mulțumesc colegilor mei alături de care muncesc la acest proiect, dar și românilor care vor să ne vadă. Le-am pregătit o emoție de concert, două ore cât o viață de om în care cântăm despre toate etapele prin care trece un om în această viață”, a declarat Smiley la finalul concertului în care a fost aplaudat în picioare, minute în șir, de publicul prezent în Sala Sindicatelor din Pitești.

Turneul național @Smiley_Omul continuă cu reprezentații pe 30 octombrie, la Buzău, la Sala Sporturilor, pe 5 și 6 noiembrie la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 7 noiembrie la Galați, la Sala Sporturilor, pe 10 și 11 noiembrie la Ploiești, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 12 noiembrie la Brașov, la Sala Sporturilor, pe 13 noiembrie la Târgu Mureș, la Sala Polivalentă, pe 18 noiembrie la Cluj, la Sala Polivalentă, pe 19 noiembrie la Timișoara, la Sala Sporturilor, pe 20 noiembrie la Arad, la Sala Sporturilor Victoria, pe 25 noiembrie la Craiova, la Sala Sporturilor, pe 10 decembrie la Bacău, la Teatrul de vară, pe 11 decembrie la Botoșani, la Sala Polivalentă, pe 12 decembrie la Iași, la Sala Polivalentă, și se încheie pe 21 și 22 decembrie la București, la Sala Polivalentă.

Biletele la cele 17 concerte rămase în cadrul turneului @Smiley_Omul se mai găsesc încă online aici: https://bilete.smiley.ro. În deschidere vor cânta, prin rotație, artiștii HaHaHa Production Emilian, Jean Gavril și 7Klase.

Vezi și VIDEO: Smiley și Moga, colaborare după 11 ani