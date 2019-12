Snoop Dogg, decizie controversată! Va lansa un album cu muzică pentru copii

Este recunoscut la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai mari rapperi pe care i-a avut omenirea, a avut piese care au cucerit întreaga planetă, iar acum își surprinde fanii.

Snoop Dogg ar fi luat o decizie controversară, anunță cei de la Contact Music: cântărețul vrea să lanseze un album pe care se vor regăsi doar melodii de leagăn! Sursa citată notează că artistul va reorchestra cele mai cunoscute piese ale lui, pe care le va transforma în muzică de adormit copiii.

Noul album se va numi “Lullaby Renditions of Snoop Dogg” și va fi lansat pe 6 decembrie, printre piesele care se vor regăsi pe el fiind "Drop It Like It's Hot", "Gin and Juice" și "Sensual Seduction".

În ultimii ani, Snoop Dogg și-a surprins fanii și cu albume gospel, reggae și funk.

Vezi și: Are un super hit cu Snoop Dogg si a intors toate scaunele la Vocea Romaniei