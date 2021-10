Sonja, fostă concurentă la Vocea Olandei, a lansat melodia „Runaway”

Sonja lansează „Runaway“, o melodie în limba engleză cu un mesaj puternic, legat de relațiile toxice. Piesa este una pop cu influențe dance, iar producția a fost făcută de Mark Azekko în studiourile DeMoga Music.

Producția video a fost creată de Division26group și Alib Production, iar personajele principale ale clipului sunt Sonja și Tong Antonio Pearl. Dragostea ei este descrisă de elementul focului, iar a lui de apă, deși diferiți amândoi coexistă unul în lumea celuilalt.

Pentru Sonja, fostă concurentă la Vocea Olandei, piesa are o semnificație aparte, ea însăși contribuind la scrierea versurilor, simțind și trăind ceea ce a transmis: „Doresc să mă implic în toate planurile muzicale, să-mi transmit sentimentele și trăirile, în așa fel încât oamenii să se regăsească în muzica mea. Cred în autenticitatea momentelor și în expresivitatea vulnerabilității. Cu toții am trecut la un moment dat printr-o relație toxică și într-un final am reușit sã ieșim, cam despre asta este noua piesă, despre pasărea Phoenix din noi”.