Spike și Robin and the Backstabbers vor cânta la CATEDRAL. Iată lista integrală cu artiștii care vin la Iași

Spike și trupa Robin and the Backstabbers sunt ultimele două nume-surpriză anunțate de organizatorii CATEDRAL, festivalul de muzică și arte vizuale cu un line-up curatoriat de Summer Well, care se va desfășura în Grădinile Palas din Iași, în perioada 20 – 21 mai.

Rapperul Spike, cu milioane de fani în țară și peste hotare, și Robin and the Backstabbers, formație cunoscută în zona de pop rock și rock alternativ, se vor alătura, astfel, listei CATEDRAL, care cuprinde unii dintre cei mai populari artiști români și străini ai momentului: Milky Chance, Sevdaliza, Theophilus London, Disco Sigaretta, Alexandrina, Moonlight Breakfast, Dimitri’s Bats, Zimbru, CS84, Cassia.

În ambele zile ale festivalului, porțile CATEDRAL se vor deschide pentru public începând cu orele 15.00, iar concertele se vor desfășura până la miezul nopții. Vineri, 20 mai, în prima zi de festival, vor concerta: CS84, Zimbru, Alexandrina, Theophilus London, Sevdaliza, Robin and the Backstabbers și Spike. Sâmbătă, 21 mai, vor urca pe scenă Disco Sigaretta, Dimitri's Bats, Moonlight Breakfast, Cassia și Milcky Chance.

Accesul la CATEDRAL, pentru ambele zile ale festivalului, se face exclusiv pe bază de bilete, care pot fi cumpărate de aici https://catedralmusicfestival.ro/, pentru prețul de 179 de lei + 6% booking fee. Cei care vor să achiziționeze un bilet doar pentru o singură zi a festivalului vor plăti 99 de lei + 6% booking fee. Totodată, caravanele CATEDRAL, de la care se pot achiziționa, de asemenea, bilete se plimbă prin tot Iașul, una dintre ele poate fi găsită în fața Iulius Mall. Organizatorii anunță că accesul în Grădinile Palas, în perimetrul în care se va desfășura CATEDRAL, va fi permis, în această perioadă, exclusiv festivalierilor.

Catedrala, cea mai mare scenă ridicată, până acum, pentru un festival de muzică din România, va fi construită din lumini și este un proiect aparținând echipei coordonate de artistul vizual Andrei Cozlac, distins cu două premii UNITER pentru video mapping, în 2020 și în 2022. Andrei Cozlac și cei patru VJ din echipa sa - Silviu Apostol (Luda), Marian-Mina Mihai (Lalu), Radu Marțin și Daniel Mancaș - vor asigura spectacolul integral New Media al CATEDRAL.

În perimetrul în care se va desfășura CATEDRAL, spectatorii se vor putea bucura de o experiență senzorială unică. Lounge-uri, o zonă instagramabilă, baruri, food zone, live cooking show-uri, instalații artistice de ultimă generație, toate se vor desfășura pe ritmuri de muzică. CATEDRAL este organizat de Catedral Music Festival, fiind susținut de: Federația Patronatelor Industriilor Creative din România, Palas, UniCredit, glo™ și Rompetrol.

Detalii despre festivalul de la Iași pot fi găsite pe www.catedralmusicfestival, iar interviuri cu declarații oferite de o parte dintre artiștii care vor cânta la CATEDRAL pot fi citite aici: https://romaniancreativeweek.ro/interviu-marturii-in-premiera-ale-artistilor-care-vin-la-catedral/